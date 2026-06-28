Rumores de transferencia, noticias: Manchester United planea moverse…

El mediocampista del West Ham United, Mateus Fernandes, podría mudarse al Manchester United, mientras que el extremo del AS Monaco, Maghnes Akliouche, es una prioridad de fichaje para el Paris Saint-Germain. Acompáñenos para conocer las últimas noticias y rumores de transferencias de todo el mundo.

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RUMORES MÁS DESTACADOS

– El Manchester United no se rinde en su intento de fichar al mediocampista del West Ham United, Mateus Fernandes, después de reabrir las negociaciones con el jugador, según Matteo Moretto. Los Red Devils están dispuestos a mejorar su oferta de contrato en un intento por vencer al Tottenham Hotspur en la firma del internacional portugués, y también planean una nueva ronda de negociaciones con el West Ham sobre su esperada tarifa de ₤80 millones. El Spurs permanecen firmes en la carrera después de presionar fuertemente para concretar la transferencia en los últimos días, pero el United se mantiene confiado en que pueden cerrar un acuerdo por el joven de 21 años, quien desea irse después de que los Hammers descendieran de categoría.

– Según Footmercato, el extremo del Monaco, Maghnes Akliouche, es un fichaje prioritario para el Paris Saint-Germain este verano. Se espera que el PSG acelere las negociaciones una vez que se complete el movimiento de Lee Kang-In al Atlético de Madrid, con conversaciones entre los clubes y los representantes del jugador en curso. Akliouche, de 24 años, ya ha acordado unirse al PSG si los dos clubes logran negociar con éxito una tarifa final de transferencia, ya que las conversaciones con el entrenador principal Luis Enrique al parecer han convencido al internacional francés de mudarse. Aunque también se ha relacionado con él al Tottenham.

– El Newcastle United está interesado en fichar al mediocampista del Borussia Dortmund, Felix Nmecha, pero actualmente no está dispuesto a pagar la tarifa de ₤100 millones del club, revela The Chronicle. El entrenador del Newcastle, Eddie Howe, es un admirador de larga data del internacional alemán y anteriormente consideró ficharlo antes de que el Newcastle optara por Sandro Tonali en 2023. Se espera que las Urracas busquen un acuerdo solo si el BVB reduce sus demandas, ya que varios otros clubes de la Premier League también están monitoreando la situación de Nmecha.

– Según Football Insider, el Everton está en posición de liderar la llegada del delantero del Chelsea, Liam Delap, en un acuerdo permanente este verano. Los Toffees han presentado una oferta inicial mientras buscan reforzar sus opciones ofensivas de cara a la nueva temporada. Delap es deseado por varios otros clubes de la Premier League después de ser considerado excedente de las necesidades en el Stamford Bridge, pero el Everton se mantiene confiado después de moverse temprano en la carrera por asegurar su firma.

– Según Sky Italy, el Como ha presentado una oferta de ₤25 millones (más ₤2 millones en extras) para fichar al defensa del Chelsea, Trevoh Chalobah. El Chelsea se mantiene firme en una tarifa más cercana a los ₤30 millones más bonificaciones, con negociaciones en curso entre los dos lados. Chalobah, producto de la academia del Chelsea, tiene contrato en el club hasta junio de 2028.

FUENTES DE ESPN

– Según fuentes de ESPN, el Chelsea está explorando un acuerdo para fichar al mediocampista del Sunderland, Granit Xhaka. El nuevo técnico entrante Xabi Alonso – quien no comienza oficialmente hasta el 1 de julio – tiene una estrecha relación con el jugador de 33 años y lo considera un jugador experimentado capaz de aportar liderazgo a un vestuario joven. Leer.

– Fuentes de ESPN han revelado que el Manchester City está monitoreando al mediocampista marroquí, Ayyoub Bouaddi, de cara a un posible fichaje este verano. A pesar de haber comprometido ₤116 millones para fichar a Elliot Anderson del Nottingham Forest, el City continúa buscando mediocampistas. El Arsenal también ha considerado a Bouaddi, aunque actualmente su enfoque está en el Bruno Guimarães del Newcastle. Leer