La guerra volvió a dibujar la frontera sur de los Estados Unidos. La cultura nunca se rindió.

El paso de la frontera entre Estados Unidos y México surcó el continente americano como un pionero terco. Reforzó comunidades nativas, españolas y mexicanas, y cuenta una historia de resistencia y resiliencia.

El bisabuelo de Nicholas Natividad, Juan Velarde, nació en una tierra que, en su vida, sería reclamada por cuatro naciones diferentes. En lo que ahora es el suroeste del desierto, Velarde nació entre los restos del imperio español y vivió bajo las banderas de México y Texas; brevemente bajo la Confederación, aunque su familia se oponía; y finalmente bajo las estrellas y rayas de Estados Unidos de América.

Mientras Estados Unidos celebra su 250 aniversario, el viaje de la frontera a su ubicación actual es la historia del nacimiento de una nación que absorbió tribus nativas americanas, descendientes españoles y ciudadanos mexicanos en su insaciable hambre de crecimiento. También es la historia de un pueblo cuya resistencia y silenciosa resistencia mantuvieron vivos sus idiomas, ceremonias y tradiciones.

“Con cada cambio en la frontera viene un cambio en la conciencia”, dijo Natividad, quien enseña justicia penal y estudios fronterizos en la Universidad Estatal de Nuevo México en Las Cruces. “La forma en que nos relacionamos con la comida, con las montañas, con el río, con los demás”.

Seis generaciones después, Natividad aún vive donde lo hicieron sus antepasados: en la región de Paso del Norte, un paisaje de montañas escarpadas rodeado por un valle desértico alto que se vuelve verde donde corre el río Bravo. Habla español e inglés y se identifica como mexicoamericano.

Su árbol genealógico se extiende por una región que ahora abarca el sur de Nuevo México, el oeste de Texas y México. La frontera se movió y cambió de manos aquí al menos cuatro veces en el siglo XIX y una quinta vez en el siglo XX, arrastrada por la guerra y tratados, conversaciones de paz y compras.