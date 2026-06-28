Congo lleva a Ruanda ante la corte de la ONU por conflicto

KINSHASA, Congo — El Congo dijo el viernes que ha presentado un caso contra Rwanda ante la Corte Internacional de Justicia, acusando a su vecino de ser legalmente responsable de más de tres décadas de violencia que ha devastado el este del Congo.

El Congo acusó a Rwanda de violar convenios internacionales sobre genocidio, discriminación racial, discriminación contra las mujeres y tortura. Dijo que los civiles en el este han sufrido masacres, asesinatos extrajudiciales, torturas, violencia sexual, desplazamientos forzados y discriminación étnica y de género desde la década de 1990.

La región rica en minerales del este del Congo ha sido golpeada por décadas de conflicto, con fuerzas gubernamentales y milicias aliadas combatiendo a más de 100 grupos armados, siendo el más potente de ellos el M23 respaldado por Rwanda. Sus combatientes hicieron importantes avances a principios del año pasado, tomando la ciudad de Goma y otras ciudades clave mientras expandían rápidamente su presencia.

Las Naciones Unidas han calificado el conflicto en el este del Congo como “una de las crisis humanitarias más prolongadas, complejas y graves de la Tierra”.

La violencia se remonta al genocidio de Ruanda en 1994, cuando los combatientes hutus responsables de las matanzas huyeron al este del Congo. Rwanda ha enviado tropas o respaldado grupos armados allí en los años posteriores, diciendo que actuaba para neutralizar a los combatientes hutus y proteger su seguridad. El Congo y el gobierno de Estados Unidos han acusado a Rwanda de utilizar a los rebeldes como pretexto para acceder a la riqueza mineral de la región.

El Congo nombró una serie de grupos rebeldes respaldados por Rwanda a los que culpa de la violencia a lo largo de los años, incluido el M23.

Solicitó a la CIJ que declare a Rwanda responsable a nivel internacional del conflicto, le ordene detener sus actividades en el Congo, exija garantías de que no se repetirán y otorgue reparaciones al Congo y a las víctimas civiles.

La corte dijo en un comunicado que el Congo había presentado una solicitud de inicio de procedimientos. No dijo si había determinado si tiene jurisdicción para escuchar el caso.

El gobierno de Rwanda no respondió de inmediato públicamente a la presentación del caso. Ha negado consistentemente respaldar a grupos armados en el Congo, aunque expertos de la ONU han dicho que encontraron evidencia de que tropas de Rwanda han combatido junto y dirigido al M23.

Este es el tercer intento del Congo de llevar a Rwanda ante la CIJ, el tribunal más alto de las Naciones Unidas para disputas entre estados. Las autoridades congolesas retiraron un caso anterior en 2001, y el tribunal desestimó un segundo en 2006 por falta de jurisdicción, encontrando que Rwanda no había firmado o había puesto reservas a algunos de los tratados citados por el Congo, o que no se cumplían otros requisitos para un caso.

La nueva presentación se produce en medio de conversaciones de paz separadas, mediadas por Estados Unidos y Qatar, entre el Congo y Rwanda que han tenido dificultades para lograr un acuerdo duradero.

El jueves, Estados Unidos impuso sanciones a una refinería de oro con sede en Rwanda, describiéndola como parte de “una red que trabaja en coordinación” con el M23 en el este del Congo. Dijo que las sanciones contra Gasabo Gold Refinery eran en apoyo de los esfuerzos de paz de Estados Unidos y Qatar.

Información para este artículo fue contribuida por Rodney Muhumuza de Associated Press.