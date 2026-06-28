Argentina demuestra que pueden ganar sin Messi pero, incluso…

ARLINGTON, Texas — Mientras el capitán argentino Lionel Messi encontraba su lugar en una posición inusual para el comienzo del último partido del Grupo J contra Jordania el sábado por la noche, el banquillo de suplentes, los fanáticos dentro del Estadio AT&T corearon su nombre.

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, había dicho antes del partido que, con el equipo ya clasificado en el primer lugar, ciertos jugadores necesitaban descansar y le daría la oportunidad de evaluar la profundidad de su plantel.

Entonces, con Messi haciendo un descanso, Scaloni optó por una combinación de experiencia y juventud contra Jordania. Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone, Nico Paz y Marcos Senesi hicieron su debut en la Copa del Mundo, mientras que los defensores Nicolás Otamendi (38) y Nicolás Tagliafico (33) equilibraron la edad promedio del equipo.

“Hoy fue un partido para evitar arriesgar jugadores y poder ver jugadores que puedan ocupar diferentes posiciones”, dijo Scaloni después del partido. Y funcionó, ya que La Albiceleste ganó fácilmente por 3-1.

A los 10 minutos, Argentina disfrutaba del 83% de posesión y mantuvo constantemente a Jordania en su propio campo; nueve minutos después, el mediocampista Lo Celso rompió el empate con un tiro libre desde justo fuera del área.

Normalmente, Messi habría sido el encargado de ejecutar desde esa distancia, pero Lo Celso tuvo la responsabilidad y realizó un buen disparo para convertirse en el segundo jugador argentino en marcar en esta Copa del Mundo … detrás de Messi.

El delantero Lautaro Martínez luego aumentó la ventaja antes del descanso con un penal, celebrando su primer gol en la Copa del Mundo con un gesto de limpieza para señalar un nuevo comienzo.

“Los chicos jugaron un buen partido; pudimos darle minutos a todos y eso nos hace felices”, dijo Scaloni después del partido. “Lo Celso no pudo estar en la Copa del Mundo anterior [debido a una lesión]; Lautaro no había podido marcar. Estamos felices por ellos. Ahora viene la parte buena.”

Por supuesto, ningún partido de Argentina en esta Copa del Mundo estaría completo sin un gol de Messi. Después de que Mousa Al-Tamari sorprendentemente redujo la ventaja para Jordania, el jugador de 39 años entró por Martínez en el minuto 60 y pudo sumar a su increíble cantidad de goles en el torneo con un tiro libre característico, enloqueciendo a la multitud.

Messi es el único jugador en marcar en siete juegos consecutivos de la Copa del Mundo, la racha más larga en la historia, habiendo sido uno de los tres jugadores en marcar en seis juegos consecutivos junto al delantero francés Just Fontaine y el gran Jairzinho de Brasil, y también extendió su récord personal de goles en el torneo a 19.

“Estoy muy feliz por él [Messi], por el momento que está viviendo”, dijo Lo Celso después del partido. “La verdad es que verlo todos los días emociona, excita e inspira mucho. Así que obviamente verlo así para nosotros es muy importante.”

En una actuación dominante, Argentina terminó el partido con 12 tiros, el 73% de posesión y un total de goles esperados de 2.13. Pero, lo más importante, demostraron que todavía pueden jugar bien sin su capitán.

Enfrentarán a los debutantes de la Copa del Mundo, Cabo Verde, en Miami en la ronda de 32, pero sus oponentes invictos han demostrado durante la fase de grupos — al mantener a España, Uruguay y Arabia Saudita en empates y obtener el segundo lugar en el Grupo H — que su naturaleza defensiva podría representar una amenaza para los campeones defensores.

Sin embargo, Scaloni puede estar tranquilo sabiendo que si Cabo Verde u otros oponentes futuros encuentran la forma de detener a Messi, La Albiceleste seguirá brillando ya que cuentan con muchos jugadores que pueden dar un paso al frente en su ausencia.

“Siempre nos enfocamos en nosotros mismos; cualquier oponente es difícil”, dijo. “Tenemos que tratar de hacer el máximo daño al oponente con nuestras mejores armas.”