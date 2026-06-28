Once muertos al estrellarse un avión con paracaidistas en el este de Francia

Once personas murieron después de que un avión civil que transportaba paracaidistas se estrellara en la ciudad de Tomblaine, en el este de Francia, dijeron funcionarios locales.

El piloto y los 10 pasajeros murieron, incluidos cinco instructores y cinco personas que se preparaban para saltar en paracaídas por primera vez.

El avión, utilizado por una escuela de paracaidistas, despegó del aeródromo de Nancy-Essey cuando se estrelló repentinamente alrededor de las 11:00 hora local (10:00 BST).

La fiscalía de París inició una investigación sobre la causa del incidente, dijo el ministro del Interior francés, Laurent Núñez.

Algunos familiares de las víctimas presenciaron el accidente, ya que se habían reunido en el aeródromo para presenciar los primeros saltos en tándem, añadió Núñez.

El alcalde de la cercana ciudad de Nancy, Mathieu Klein, dijo que algunas de las víctimas habían muerto “a la vista de sus seres queridos”.

Chaynesse Khirouni, presidente del departamento oriental de Meurthe-et-Moselle, dijo que esos familiares habían sufrido “un trauma psicológico considerable”.

Núñez dijo que hubo “una emoción muy fuerte” cuando visitó el lugar del accidente, así como una “gran solidaridad” con las familias de las víctimas.

Equipos de apoyo médico y psicológico llegaron para atender a los familiares y otros testigos, añadió.

El avión cayó al suelo cerca del borde del aeródromo, cerca de una zona residencial y de un centro comercial. Los funcionarios locales dicen que por poco pasó por alto las casas cercanas.

“Más o menos unos metros, el accidente podría haber causado víctimas colaterales”, afirmó Yves Séguy, prefecto de Meurthe-et-Moselle.

Dijo a la emisora ​​francesa BFM que el avión había caído “casi verticalmente, en las inmediaciones de una urbanización”.

La mitad de los paracaidistas que murieron eran enfermeras, dijo a BFM el presidente de una organización de enfermería local, Thierry Pechey.

“Eran compañeros que habían decidido hacer un primer salto en paracaidismo, sin duda para relajarse, ya que estamos pasando por un momento difícil con la ola de calor”, afirmó.

Se trata del accidente de avión privado más mortífero en la historia de Francia, excluyendo vuelos militares y comerciales, informa la agencia de noticias AFP, citando a la agencia de seguridad aérea del país BEA.

Un testigo, que pidió no ser identificado, dijo a Reuters que vio el avión desviarse hacia la derecha cuando pasaba.

“Algo estaba claramente mal”, dijo.

El hombre no vio el accidente debido a un terraplén al costado de la carretera, pero dice que escuchó el sonido.

Cuando llegó al lugar, intentó ayudar a apagar los restos del avión, que se había incendiado.

“Vimos enseguida que todo había terminado, que todos habían muerto instantáneamente. No había ningún movimiento y estaba claro que el impacto había sido demasiado violento para que hubiera supervivientes”.

El alcalde de Tomblaine, Hervé Feron, afirmó que el avión cayó del cielo “de forma totalmente inexplicable” y añadió que era “demasiado pronto para tratar de encontrar explicaciones”.

“Las condiciones climáticas podrían haber influido, o tal vez no, realmente no tengo idea”, dijo a BFM.

No quedó claro de inmediato si el clima fue un factor en el accidente, y Núñez se negó a especular antes de la investigación oficial.

Como gran parte de Europa, Francia se ha visto afectada por una ola de calor abrasadora en los últimos días. El domingo estaba en vigor un aviso meteorológico ámbar por altas temperaturas para Meurthe-et-Moselle.