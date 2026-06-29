Veteranos de guerra judíos honran a quienes respondieron al ataque al Templo Israel

‘West Bloomfield Township – Desde un ataque en marzo, los Veteranos de guerra judíos celebraron una ceremonia el domingo honrando a aquellos que acudieron a la sinagoga de Temple Israel.

Las autoridades dijeron que no querían revivir los momentos del ataque, sino ofrecer sus más sinceros agradecimientos.

“Lo que hicieron fue increíble. … El atacante murió pero no hubo ninguna pérdida de vidas aparte de esa,” dijo Mark Weiss, comandante del Departamento de Michigan de los Veteranos de Guerra Judíos.

“Sé que han sido reconocidos en la televisión y en los periódicos por sus esfuerzos, pero … sentimos que era necesario mostrar nuestro agradecimiento,” dijo.

Ayman Ghazali, de 41 años, trabajador de un restaurante en Dearborn Heights, está acusado de conducir su camioneta hacia la sinagoga el 12 de marzo y abrir fuego antes de que fuera abatido por la seguridad.

Los Veteranos de Guerra Judíos y los invitados de Temple Israel honraron a los funcionarios en un almuerzo en el Soul Cafe el domingo por la mañana. Los honrados incluyeron:

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Rabbi Jen Lader, quien aceptó un premio honorario en nombre de Temple Israel, dijo que era desgarrador que el ataque a la sinagoga se añadiera recientemente a una lista de “eventos terribles” en los últimos 10 años o más.

“Gracias a los Veteranos de Guerra Judíos por este momento y por reconocer el 12 de marzo y lo significativo que ha sido para nuestra comunidad,” dijo Lader. “Sé que han pasado sus vidas defendiendo a la comunidad judía y luchando contra el antisemitismo y nos unimos a ustedes en ese esfuerzo.”

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Las autoridades dijeron que Ghazali lanzó su ataque a la sinagoga mientras más de 100 niños estaban asistiendo a la guardería. Pero minutos después del ataque, más de 600 miembros de las fuerzas del orden rodearon la sinagoga de agencias de todo Metro Detroit.

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