Power Rankings de la Copa Mundial 2026 después de la fase de grupos: ¿Quién es el número 1?

Estamos a poco más de dos semanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y después de una increíble fase de grupos llena de drama y magia en igual medida, el domingo el torneo pasa al modo de ganar o irse a casa cuando comienza la ronda de dieciseisavos de final cuando Canadá se enfrenta a Sudáfrica en Los Ángeles.

La acción ha sido impresionante y brillante. Las superestrellas del juego han jugado bien y realmente se han mostrado: Lionel Messi tiene seis goles, con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vinícius Júnior y Erling Haaland pisándole los talones con cuatro cada uno, aunque solo México, Francia y Argentina lograron un perfecto 3 de 3 en la fase de grupos en lo que respecta a resultados.

Hemos tenido muchas sorpresas, con Sudáfrica terminando segundo en el Grupo A después de vencer a Corea del Sur, el pequeño Cabo Verde terminando segundo en el Grupo H con tres empates que fueron de naturaleza muy diferente (recuerden el nombre Vozinha) y avanzando a los octavos de final en su debut en la Copa del Mundo, junto con la República Democrática del Congo emergiendo como uno de los ocho mejores terceros clasificados en reservar una fecha con Inglaterra en la siguiente ronda.

Entonces, con la fase de grupos completada y el campo de 48 equipos reducido a 32, ¿cómo se ve el campo?

Como lo hicimos en varios momentos antes y durante la Copa Mundial (desde 100 días hasta después de los Juegos 1 y 2), estamos analizando cómo se sienten nuestros reporteros globales sobre el torneo desde una perspectiva de contendientes versus pretendientes a medida que comienza la ronda de 32. Le pedimos a nuestro panel de 20 reporteros que clasificaran a sus 15 favoritos desde el No. 1 (lo que significa que el trofeo es suyo) hasta el No. 15 (la elección del forastero genial para una sorpresa en el torneo) y compilamos sus votos en la clasificación colectiva a continuación.

– Connelly: Por qué todos los equipos R32 ganarán o no la Copa del Mundo

– O’Hanlon: Calificaciones de los equipos eliminados del Mundial

– Copa del Mundo 2026: Calendario, resultados y toda la cobertura.

Nota del editor: La votación concluyó antes de que comenzaran los dieciseisavos de final del domingo con Canadá enfrentando a Sudáfrica. Nuestros próximos Power Rankings se publicarán la mañana después de los octavos de final.

La Copa del Mundo se disputa oficialmente a través de dos rondas de juego grupal. ¿Cómo se ve ahora el campo de contendientes? Ilustración de ESPN

Power Rankings de la Copa Mundial de ESPN FC después de dos juegos

1. FRANCIA (sin cambios)

– Partidos del grupo I: Derrotó a Senegal 2-0; derrotó a Irak 3-0; derrotó a Noruega 4-1

– Rival de dieciseisavos de final: Suecia (martes, en Nueva York/Nueva Jersey)

Si bien España encabezó nuestros tres Power Rankings previos a la Copa del Mundo, desde que comenzó la fiesta el 11 de junio, nuestros votantes solo han tenido ojos para Los azules en la cima del montón, y no es difícil ver por qué.

Por un lado, tienen a Mbappé al frente, un hombre que aparentemente tiene la misión de asegurarse de que su país no vuelva a terminar subcampeón como lo hizo con Argentina en 2022. También está rodeado de superestrellas que pueden tomar las riendas cuando sea necesario: por ejemplo, Dembélé nos recordó sus credenciales del Balón de Oro al anotar un triplete en la primera mitad, el segundo triplete más rápido en la historia de la Copa del Mundo, contra un equipo de segunda fila, Noruega, el viernes.

El grupo se ha preparado bastante bien para ellos, con una fecha de octavos de final contra Alemania o Paraguay, seguida por una entre Holanda, Marruecos, Sudáfrica y Canadá en los cuartos de final, y realmente no han tenido que esforzarse mucho todavía para lograr un resultado. Su estilo de contraataque es perfecto para su talento, realizan un montón de tiros de alta calidad, Michael Olise (tres asistencias, la mayor cantidad del torneo) es perfecto en la posición número 10 y nadie está luchando contra problemas de condición física.

Sin embargo, tendremos una idea mucho más clara de su serenidad la primera vez que tengan que perseguir un juego, y su defensa sentada podría ser explotada por el ataque doble de Viktor Gyökeres/Alexander Isak de Suecia, dependiendo de si esos dos aparecen o no. Por ahora, sin embargo, 16 de 20 votos para el primer lugar cuentan su propia historia.

NUEVO RANGO EQUIPO CAMBIAR NO. 1 FALTAN 48 HORAS DESPUÉS DE UN JUEGO DESPUÉS DE DOS JUEGOS 1. Francia sin cambios 16 2 1 1 2. Argentina sin cambios 4 3 2 2 3. España sin cambios 1 1 3 3 4. Inglaterra sin cambios 4 2 4 5. Brasil arriba 1 5 6 6 6. Alemania abajo 1 7 5 5 7. Países Bajos sin cambios 1 8 8 7 8. Marruecos arriba 2 9 7 10 9. Colombia arriba 4 13 12 14 10. Portugal abajo 2 6 10 8 11. Noruega abajo 2 10 11 9 12. EE.UU abajo 1 N/R 9 11 13. México sin cambios N/R 15 13 14. Japón abajo 2 12 13 12 15. Bélgica NUEVO 11 14 N/R

2. ARGENTINA (sin cambios)

– Partidos del grupo J: Derrotó a Argelia 3-0; derrotó a Austria 2-0; derrotó a Jordania 3-1

– Rival de dieciseisavos de final: Cabo Verde (viernes, en Miami)

Firmemente asegurado en el segundo lugar detrás de Francia está Lionel Messi & Co., también uno de los tres únicos equipos, además de Francia, que recibió votos de primer lugar por parte de nuestros reporteros. Se lo tomaron con calma contra Jordan el sábado por la noche con su lugar en los dieciseisavos de final ya confirmado, dando descanso a un montón de estrellas para pruebas más difíciles por delante, aunque Messi todavía tenía suficiente magia en sus zapatos para salir de la banca en la segunda mitad y anotar un hermoso tiro libre; al hacerlo, se convirtió en el primer jugador en la historia de la Copa Mundial masculina en anotar en siete partidos consecutivos, una racha que se remonta a las rondas eliminatorias de 2022.

No está mal, ¿verdad? Su camino a través del grupo es bastante suave: suponiendo que superen a Cabo Verde, la historia de Cenicienta, podrían enfrentarse a Australia o Egipto a continuación, seguidos por Suiza, Argelia, Colombia o Ghana en los cuartos de final, pero Argentina es un equipo más pequeño y técnico en un torneo lleno de gigantes físicos y contundentes de aquí. Si su mediocampo de repente tiene dificultades para ubicar a Messi dentro y alrededor de la portería, necesitarán un Plan B cuando las cosas se pongan difíciles.

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3. ESPAÑA (sin cambios)

– Partidos del Grupo H: Empató 0-0 contra Cabo Verde; derrotó a Arabia Saudita 4-0; derrotó a Uruguay 1-0

– Rival de dieciseisavos de final: Austria (jueves, en Los Ángeles)

Nuestros votantes todavía piensan La Rojalos campeones defensores de Europa, son los terceros mejores en el campo, aunque hay una gran brecha entre ellos y los dos primeros en la votación, con un puñado de votantes incluso colocándolos fuera de los cinco primeros. Entonces, ¿qué está pasando aquí?

Dejando a un lado a Arabia Saudita, España parece tener dificultades, ya que el técnico Luis de la Fuente todavía está buscando las combinaciones adecuadas en el campo para apoyar mejor a la superestrella adolescente Lamine Yamal. (El niño maravilla del Barcelona, ​​por su parte, poco a poco está recuperando su plena forma y ha controlado sus minutos, pero ahora es el momento de demostrar lo que puede hacer).

Rodri ha estado por debajo del promedio en la base del mediocampo y eso ha tenido efectos en cadena en todo el campo, con España dominando la posesión pero creando poco. Mikel Oyarzabal ha sido ineficaz como delantero centro en un equipo que carece de un 9 dominante, el juego del lateral ha sido regular y Unai Simón no tiene la presencia asertiva y confiada que necesitan en la portería.

El partido contra Uruguay fue un desastre, con el único gol de España proveniente de un error del portero de todos los tiempos y su juego preparatorio fue fácilmente interrumpido por un oponente agresivo que luchaba por una oportunidad de permanecer en la Copa del Mundo. Al final, España sobrevivió y encabezó su grupo (misión cumplida), pero se les acabaron los pases libres y no pueden darse el lujo de seguir jugando así con un camino que podría poner a Cristiano Ronaldo y Portugal delante de ellos en los octavos de final.

4. INGLATERRA (sin cambios)

– Partidos del grupo L: Derrotó a Croacia 4-2; empató 0-0 contra Ghana; derrotó a Panamá 2-0

– Rival de dieciseisavos de final: RD Congo (miércoles, en Atlanta)

¿Por qué Inglaterra siempre hace que las cosas parezcan tan poco divertidas? Para un equipo cargado de talento de primer nivel y liderado por Harry Kane, una máquina de anotar un solo hombre, su fútbol ha parecido bastante laborioso y sombrío hasta ahora en esta Copa del Mundo, con una mitad realmente buena (contra Croacia) que ahora parece un recuerdo lejano. Pueden activarlo cuando sea necesario (dos goles en cinco minutos finalmente acabaron con la estoica resistencia de Panamá el sábado), pero las Copas Mundiales necesitan un poco más de consistencia si se quiere lograr un avance profundo.

Dicho esto, nuestros votantes siguen siendo optimistas respecto de ellos como una elección creíble para ganarlo todo, pero deben suceder dos cosas. Por un lado, necesitan acelerar el ritmo y descubrir cómo derribar las defensas de bloqueo bajo sin pasadores reales que rompan líneas en el equipo. (Recuerde, Thomas Tuchel dejó a todos los jugadores en casa, cuando cualquiera de Cole Palmer, Phil Foden o Morgan Gibbs-White podría haber agregado la imprevisibilidad necesaria a su juego preparatorio).

La otra cosa: convierte tus posibilidades. Inglaterra está entre los seis primeros en cuanto a tiros a puerta en esta Copa del Mundo, pero también lidera a los 48 equipos en grandes oportunidades perdidas. Confiar en su elegante defensa (la tercera mejor en la Copa del Mundo en xG concedidos) y esperar ganar todos los partidos 1-0 no es una receta para la grandeza. Dicho esto, el grupo (a continuación la República Democrática del Congo, seguido de México o Ecuador) debería darles tiempo para resolver las cosas.

5. BRASIL (sube 1)

– Partidos del Grupo C: Empate 1-1 vs. Marruecos; derrotó a Haití 3-0; derrotó a Escocia 3-0

– Rival de dieciseisavos de final: Japón (lunes, en Houston)

Este ha sido el equipo brasileño más divertido que hemos visto en mucho tiempo, con todo fluyendo a través de Vinícius Júnior (cuatro goles) y el entrenador Carlo Ancelotti simplemente dejando que sus estrellas hablen por sí mismas. No tuvieron el sorteo más difícil de la fase de grupos, pero mostraron su alcance contra tres oponentes muy diferentes, defendiéndose contra un duro Marruecos antes de desatar su talento en un par de victorias por 3-0 que los lanzaron a los dieciseisavos de final.

Nadie ha puesto realmente a prueba su defensa todavía, y hay una pizca de preocupación sobre cómo la veterana retaguardia de Brasil manejaría a un oponente más asertivo, pero todo es sol con el selección ahora mismo y nuestros votantes están detrás de ellos. Creo que todos esperamos ver cómo Marquinhos (32), Casemiro (34) y Alisson en la portería se enfrentarían a Noruega en octavos de final si ambos equipos superan a sus primeros oponentes.

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6. ALEMANIA (-1)

– Partidos del Grupo E: Derrotó a Curazao 7-1; derrotó a Costa de Marfil 2-1; perdió 2-1 vs.Ecuador

– Rival de dieciseisavos de final: Paraguay (lunes, en Boston)

Alemania es el mejor equipo que “luce genial cuando las cosas salen como quiere” en esta Copa del Mundo, lo cual es preocupante si realmente esperan ganar esto el 19 de julio en el MetLife Stadium. Después de superar a Curazao en el primer partido, necesitaron un gol tardío para vencer a Costa de Marfil y luego apenas crearon una oportunidad de gol después del segundo minuto contra Ecuador, que rugió para dominar en gran medida la segunda mitad y llevarse la victoria.

En el pasado, los equipos alemanes se definían por su capacidad para controlar los partidos, y todavía no lo hemos visto realmente, aparte de ese 7-1 inicial. Mientras que Kai Havertz, Florian Wirtz y Jamal Musiala han estado a la altura de las expectativas en ataque, la defensa aún no ha estado al mismo nivel y será más difícil sin el defensor clave Nico Schlotterbeck (fuera del torneo).

Si la mejor forma de defensa es el ataque, ahora es el momento de empezar a demostrarlo, con un pesado equipo de Paraguay como siguiente en los dieciseisavos de final, seguido por Francia o Suecia a partir de ahí.

7. PAÍSES BAJOS (sin cambios)

– Partidos del grupo F: Empate 2-2 vs. Japón; derrotó a Suecia 5-1; derrotó a Túnez 3-1

– Rival de dieciseisavos de final: Marruecos (lunes, en Monterrey, México)

El Naranja están en su mejor momento después de un empate inicial con Japón, eliminando a Suecia y luego logrando una victoria sobre Túnez el jueves para preparar una cita de dieciseisavos de final contra Marruecos. Si bien no tienen una superestrella destacada, están jugando extremadamente bien como equipo en la delantera. Todos están cumpliendo su parte: Cody Gakpo ha sido potente en la banda izquierda, el juego contundente de Brian Brobbey como delantero centro es efectivo, el dúo de centrales Virgil van Dijk/Jan Paul van Hecke parece cómodo y Ryan Gravenberch ha dictado el juego con elegancia desde el mediocampo.

Dicho esto, Marruecos podría ser uno de los peores sorteos de dieciseisavos de final para cualquier equipo que quede en el torneo, y si el técnico holandés Ronald Koeman (un defensor sensato en sus días como jugador) empuja a su equipo a adoptar un enfoque más centrado en la defensa desde aquí, podrían tener dificultades. Este es un equipo creado para atacar, no para esconderse.

8. MARRUECOS (hasta 2)

– Partidos del Grupo C: Empate 1-1 vs. Brasil; derrotó a Escocia 1-0; derrotó a Haití 4-2

– Rival de dieciseisavos de final: Países Bajos (lunes, en Monterrey, México)

Después de que dudáramos de sus capacidades ofensivas después de dos partidos, Marruecos se abrió un poco contra Haití y demostró que puede generar oportunidades de calidad, con 22 tiros, un xG de 3,76 y un 70% de posesión en un partido abierto. Ismael Saibari (tres goles) es el clásico “gran hombre en ataque” que se siente como un código trampa a nivel internacional, y Bilal El Khannouss es un extremo astuto que se enfrentará a cualquier defensa.

Sin embargo, simplemente no estamos seguros de que tengan el banco para aguantar en los juegos cuando las estrellas se cansan; Este es un equipo que llegará tan lejos como su mejor once pueda llevarlo.

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9. COLOMBIA (hasta 5)

– Partidos del Grupo K: Derrotó a Uzbekistán 3-1; derrotó a la República Democrática del Congo 1-0; empató 0-0 contra Portugal

– Rival de dieciseisavos de final: Ghana (viernes, en Kansas City)

¡He aquí los mayores escaladores hasta ahora en nuestros Power Rankings! Colombia aún no ha sido un personaje imprescindible en la televisión, pero será una salida difícil en esta Copa del Mundo si sigue jugando como lo hizo contra Portugal el sábado, asfixiando a sus estrellas y luciendo mucho más peligroso (1,63 xG frente a 0,7 de Portugal), cuando son capaces de pasar el balón a Luis Díaz o James Rodríguez en áreas amplias.

Hasta ahora, parecen ser el mayor candidato “dormido”, dado que provienen de fuera de los poderes tradicionales, tienen talento en lo que cuenta en el campo, están superando a sus oponentes en casi todas partes del campo y tienen casi una semana completa antes de su partido de dieciseisavos de final contra Ghana. Terminar en la cima de su grupo también significa que podrían tener un oponente más fácil en octavos de final si avanzan (Suiza o Argelia) antes de una cita potencialmente sabrosa con Messi y Argentina en los cuartos de final.

10. PORTUGAL (-2)

– Partidos del Grupo K: Empate 1-1 vs. RD Congo; derrotó a Uzbekistán 5-0; empató 0-0 vs. Colombia

– Rival de dieciseisavos de final: Croacia (jueves, en Toronto)

Uno de los equipos con posesión más dominante de la Copa del Mundo (promedia más del 60% del balón en tres partidos) necesita empezar a hacer algo con esa posesión si quiere avanzar en profundidad. Nuestros votantes los castigaron por un sombrío empate 0-0 contra Colombia en el que en realidad tuvieron menos balón, hicieron solo dos tiros al arco y tuvieron suerte de conseguir un punto considerando que el VAR anuló el cabezazo de Davinson Sánchez en el minuto 92 por tener el dedo del pie en posición de fuera de juego.

Ronaldo anotó dos goles contra Uzbekistán, pero sólo tuvo 35 toques en el empate del sábado y sólo tocó el balón dos veces dentro del área penal. Si Portugal quiere hacer una carrera (la clasificación los enfrenta a España o Austria si superan a Croacia, seguidos por EE. UU., Bosnia-Herzegovina, Bélgica o Senegal más allá de eso), necesitan que ese mediocampo mundial de Vitinha, Bruno Fernandes y João Neves sea más efectivo.

Ah, ¿y tal vez podrían enviar a Ronaldo a la banca? Su presencia descomunal y su insistencia en tapar las mejores posiciones anotadoras no están funcionando del todo. Sólo un pensamiento.

11. NORUEGA (-2)

– Partidos del grupo I: Derrotó a Irak 4-1; derrotó a Senegal 3-2; perdió 4-1 contra Francia

– Rival de dieciseisavos de final: Costa de Marfil (martes, en Dallas)

Nuestros votantes criticaron a Noruega por contar con un once de segunda fila contra Francia y perder 4-1; Si bien probablemente sea una elección sensata, todos estamos un poco enojados porque nos negaron el duelo entre Mbappé y Erling Haaland que estábamos esperando desde que se completó el sorteo de la fase de grupos en diciembre. Tal vez fue astucia, tal vez fue pragmatismo o tal vez fue miedo: de cualquier manera, tienen poco tiempo para pensar antes de un difícil empate en dieciseisavos de final.

Todavía están al acecho entre los 10 primeros por su potencial más que por su desempeño pasado: Haaland en su día puede ganar partidos por sí solo, mientras que Martin Ã˜degaard ha agregado madurez a su creatividad en el mediocampo ofensivo, pero su defensa no es tan buena como su ataque, y la asertividad de Costa de Marfil debería mantener a Noruega a la defensiva, que no es la forma en que les gusta jugar.

Noruega llegará tan lejos como Haaland pueda llevarlos; la pregunta es… ¿hasta dónde llega eso?

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12. ESTADOS UNIDOS (-1)

– Partidos del Grupo D: Derrotó a Paraguay 4-1; derrotó a Australia 2-0; perdió 3-2 contra Türkiye

– Rival de dieciseisavos de final: Bosnia y Herzegovina (miércoles, en San Francisco)

El impulso inicial de los coanfitriones se vio limitado un poco en una derrota “jugar en el banquillo” contra Türkiye, aunque con su camino ya cerrado, mantener a sus estrellas sanas y fuera de problemas de tarjetas amarillas eran sus principales objetivos. Trabajo hecho, pues, aunque nuestros votantes no recompensaron tal sensibilidad con votos positivos.

Christian Pulisic todavía tiene que brillar realmente en esta Copa del Mundo (tiene una asistencia en 77 minutos en total mientras se recuperaba de una lesión en la pantorrilla sufrida contra Paraguay), pero el delantero Folarin Balogun ha sido potente, el trío del mediocampo formado por Tyler Adams, Weston McKennie y Malik Tillman parece ser una combinación ganadora, y su estilo agresivo de presión ha producido goles. Simplemente no estamos seguros de cómo se mantendrá su defensa (anclada por la estrella Chris Richards y el veterano estadista Tim Ream) en el caldero del grupo: si superan a Bosnia y Herzegovina, podrían derrotar a Bélgica (que los eliminó en 2014) o Senegal (un equipo que no tiene nada que perder).

Si bien la ventaja de local todavía funciona a este nivel, un error es todo lo que se necesita en el juego de grupo.

13. MÉXICO (sin cambios)

– Partidos del Grupo A: Derrotó a Sudáfrica 2-0; derrotó a Corea del Sur 1-0; derrotó a Chequia 3-0

– Rival de dieciseisavos de final: Ecuador (martes, en Ciudad de México)

El Tri Sigue siendo subestimado por nuestros votantes, a pesar de ser uno de los tres equipos (junto con Argentina y Francia) que lograron un perfecto 3-0-0 en la fase de grupos. Julián Quiñones y Roberto Alvarado son la combinación ideal de intención de contraataque y ritmo de trabajo defensivo en las bandas, Raúl Jiménez (un gol) es un objetivo inteligente para sus centros, y los laterales Mateo Sánchez (quien anotó un hermoso gol contra Chequia) y Jorge Sánchez entienden sus roles en el sistema del entrenador Javier Aguirre.

Además, jugar frente a un público local increíble les ha parecido tener el puesto número 12 en el campo, pero ¿funcionará esa fórmula contra un equipo de Ecuador que tiene experiencia y ha superado ese estrés antes?

14. JAPÓN (-2)

– Partidos del grupo F: Empate 2-2 vs. Países Bajos; derrotó a Túnez 4-0; empató 1-1 vs. Suecia

– Rival de dieciseisavos de final: Brasil (lunes, en Houston)

Los Samurai Blue aún permanecen al margen de nuestro Power Rankings gracias a un empate limpio con Suecia que les dio un enfrentamiento complicado con Brasil en los dieciseisavos de final. Son un equipo tan sólido como el que encontrarás en esta competición: 10 jugadores han participado en goles en tres partidos (empatados con Alemania como mejor jugador del torneo), su puñado de estrellas (Daizen Maeda, Ritsu Doan, Daichi Kamada) están dando un paso al frente y se sienten tan cómodos con el balón como ellos. están fuera de posesión.

Sin embargo, Brasil es un enfrentamiento difícil y pondrá a prueba al colectivo japonés.

15. BÉLGICA (nuevo)

– Partidos del Grupo G: Empate 1-1 vs. Egipto; empató 0-0 contra Irán; derrotó a Nueva Zelanda 5-1

– Rival de dieciseisavos de final: Senegal (miércoles, en Seattle)

Una ráfaga tardía de goles contra Nueva Zelanda llevó a una veterana selección belga a nuestro top 15 a expensas de Costa de Marfil, con Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Leandro Trossard haciendo un trabajo ligero con un equipo que no tenía nada en reserva. Siguen siendo una amenaza en las eliminatorias debido a su experiencia en el torneo, pero sus piernas cansadas y viejas solo los llevarán hasta cierto punto.

Abandono: Costa de Marfil

Nota del editor: Nuestro panel de votación incluye a Sam Borden, Tom Hamilton, Mark Ogden, Bill Connelly, Armando Neria, Joey Lynch, Jeff Carlisle, Lizzy Becherano, James Olley, Damian Didonato, Rob Dawson, Gabe Tan, Cesar Hernandez, James Tyler, Julien Laurens, Gab Marcotti, Alex Kirkland, Sam Marsden, Beth Lindop, Ed Dove, Ryan O’Hanlon y Jon Molyneux-Carter.