Manchester United confirma grave lesión de rodilla para el centrocampista en la Copa del Mundo

Manchester United confirma grave lesión de rodilla para el centrocampista en la...

El Manchester United ha confirmado que Manuel Ugarte sufrió una lesión de ligamento de rodilla durante la derrota de Uruguay en la Copa del Mundo ante España, con el centrocampista ahora enfrentando una evaluación adicional en Manchester.

El jugador de 25 años fue sacado en camilla durante el partido del viernes en Guadalajara después de torcerse de manera incómoda mientras intentaba un tackle en la jugada previa al gol de la victoria de España.

Ugarte fue examinado por el personal médico de Uruguay después del partido y ahora se someterá a pruebas adicionales con el United antes de tomar una decisión sobre el tratamiento y la línea de tiempo de recuperación.

Informes en Uruguay han sugerido que el mediocampista podría haber sufrido una lesión de ligamento cruzado, aunque el United está esperando los resultados de sus propias evaluaciones antes de confirmar la gravedad del problema.

“El Manchester United puede confirmar que Manuel Ugarte ha sufrido una lesión de ligamento de rodilla mientras representaba a Uruguay en el partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo del viernes contra España”, dijo el club en un comunicado.

“La evaluación de la lesión está en curso para determinar el mejor curso de tratamiento y la escala de tiempo de rehabilitación.

“Todos deseamos a Manuel una pronta recuperación y lo apoyaremos en cada paso del camino.”

La lesión llega en un momento difícil para Ugarte, quien había llegado a la Copa del Mundo con incertidumbre sobre su futuro en Old Trafford.

El United fichó al internacional uruguayo procedente del París Saint-Germain por £50.8 millones en 2024, pero ha tenido dificultades para establecerse como titular regular.

Su aparición más reciente fue en la derrota de la Premier League ante el Leeds el 13 de abril, y no volvió a jugar en las últimas semanas de la temporada.

Con el United esperando hacer cambios importantes en su centro del campo este verano, se había anticipado ampliamente que Ugarte podría salir del club, ya sea en préstamo o en una transferencia permanente.

Cualquier periodo prolongado en el banquillo podría complicar esos planes, centrándose en cambio en su recuperación.

El United continúa con planes para reforzar su centro del campo de cara a la nueva temporada, con varias incorporaciones esperadas.

Ya se ha acordado un acuerdo de £35 millones para el centrocampista del Atalanta, Ederson, aunque su chequeo médico se retrasó después de que el brasileño recibiera una convocatoria de última hora para el equipo de la Copa del Mundo de su país.

Se espera que Ederson complete su chequeo médico una vez que termine la campaña del torneo de Brasil antes de presentarse en Carrington después de un obligatorio descanso de tres semanas.

El United también exploró un movimiento por el centrocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, pero se retiró debido al paquete financiero necesario para completar la transferencia.

Las negociaciones con el West Ham sobre Mateus Fernandes siguen en curso, mientras que Alex Scott del Bournemouth y Carlos Baleba del Brighton también están entre los jugadores admirados por el equipo de reclutamiento del club.