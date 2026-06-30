Irán incautará activos estadounidenses, afirma violaciones de derechos humanos.

El jefe del Poder Judicial de Irán, Gholam-Hossein Mohseni Ejei, anunció que la República Islámica llevaría casos contra Estados Unidos a la corte internacional y que las autoridades comenzarían a confiscar activos estadounidenses “si nuestro acceso fuera posible” durante un evento titulado Semana de los Derechos Humanos Americanos, según informes de medios locales y de la diáspora el domingo.

En el evento, que se centra en presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por Estados Unidos, Ejei afirmó que los tribunales ya habían emitido fallos contra funcionarios estadounidenses “quienes han cometido crímenes contra nuestro pueblo”.

Reconociendo las limitadas capacidades de Irán para confiscar la propiedad de los individuos mencionados, Ejei afirmó que habían confiscado un barco estadounidense “en beneficio de compatriotas que han sufrido pérdidas a causa de crímenes estadounidenses”.

“De ahora en adelante, si obtenemos acceso a las propiedades de los criminales estadounidenses, los incautaremos y confiscaremos de acuerdo con la sentencia legal de los tribunales”, prometió.

Aunque no quedó claro de inmediato a qué barco se refería Ejei, la marina de Irán confiscó la carga de un petrolero de crudo Suezmax que ondeaba la bandera de las Islas Marshall, el Advantage Sweet, en aguas internacionales dentro del Golfo de Omán en 2023.

El buque transportaba petróleo crudo kuwaití por valor de $50 millones destinado a Texas en nombre de la gigante energética estadounidense Chevron.

En marzo de 2024, un tribunal iraní falló a favor de pacientes que demandaron al gobierno de EE. UU. por sanciones que afirmaron impedían a Irán importar medicamentos para una rara enfermedad cutánea, causando muertes y sufrimiento.

Después del fallo, las autoridades iraníes dijeron que descargarían aproximadamente $50 millones en crudo del Advantage Sweet, según informó la agencia de noticias semioficial Fars.

El informe no especificó si la confiscación del petróleo del petrolero de Irán conduciría a alguna compensación para los pacientes, aunque el tribunal ordenó al gobierno de EE. UU. y a los funcionarios pagar $6.8 mil millones por las sanciones.

La historiadora militar Dra. Lynette Nusbacher explicó que la promesa de confiscar activos estadounidenses podría costar a Estados Unidos más que el costo material de los bienes robados.

“Confiscar un barco con carga de propiedad estadounidense, aunque los marineros y el casco no sean estadounidenses, le da a Irán una forma de mantener a Estados Unidos en un aprieto en los años venideros, y eso podría dificultar mucho que las grandes empresas estadounidenses hagan negocios en el Golfo”, explicó.

“Las monarquías del Golfo tendrán que avanzar con mucho cuidado en los próximos meses y años. Cualquiera que sea la relación que construyan o vuelvan a construir globalmente, tendrán que mantener contentos a los iraníes, al menos hasta que puedan enviar su petróleo desde puertos que los iraníes no puedan alcanzar”.

El funcionario confirmó que, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Irán había comenzado un trabajo “serio y diligente” para presentar reclamaciones ante los tribunales internacionales por presuntos crímenes de guerra estadounidenses.

“En esta reciente guerra impuesta contra la nación iraní, el agresivo régimen estadounidense cometió crímenes de guerra y graves violaciones de los derechos humanos, incluido bombardear deliberada y intencionalmente sitios civiles e inmunes”, afirmó.

“Durante la agresión contra Irán, el brutal régimen estadounidense atacó sitios civiles con símbolos educativos, médicos y residenciales con misiles de múltiples etapas; sitios donde a veces no había áreas militares dentro de un radio de varios kilómetros. Estos son ejemplos claros de crímenes de guerra, y se puede emitir un acta de acusación por cada uno de ellos”.

Aunque los ataques estadounidenses e israelíes han tenido como objetivo principalmente la infraestructura militar y política de Irán, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán acusó públicamente a la milicia estadounidense de bombardear “deliberadamente” infraestructura civil vital de agua en la ciudad costera de Sirik, cortando el suministro de agua potable a más de 20,000 personas en 10 aldeas.