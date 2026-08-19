Dos trabajadores muertos y varios heridos tras explosiones en una instalación de reciclaje de Ohio

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Dos trabajadores murieron y varios más resultaron heridos después de dos explosiones que arrasaron una instalación de reciclaje industrial en Toledo, Ohio, la madrugada del martes, provocando un incendio masivo y enviando un humo espeso y negro que se elevaba sobre el área, dijeron las autoridades.

Las explosiones estallaron poco antes de las 5 am en Brent Industries durante un cambio de turno, dijo la jefa de bomberos de Toledo, Allison Armstrong, según The Associated Press.

Posteriormente, los bomberos encontraron los cuerpos de un empleado y una empleada dentro del edificio gravemente dañado. Otros dos o tres trabajadores sufrieron heridas leves.

El vídeo de la escena mostró llamas envolviendo partes de las instalaciones mientras los equipos de bomberos rodeaban el edificio.

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Las imágenes aéreas mostraron una gran destrucción, con casi todo el techo destruido y varias paredes derribadas, según The Associated Press.

Armstrong dijo que las cuadrillas inicialmente enfrentaron materiales peligrosos, escorrentías y la amenaza de explosiones adicionales mientras buscaban víctimas y contabilizaban a los empleados.

Los funcionarios ambientales dijeron que el monitoreo del aire no detectó ninguna amenaza peligrosa.

Demetrius Langston, que estaba aproximadamente a media milla de distancia, dijo que sintió la fuerza de las explosiones.

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“Las ondas de choque recorrieron toda la cuadra”, dijo. “Entonces todos lo escuchamos de nuevo. ¡Boom! Se podía sentir”.

El fuego continuó ardiendo hasta el martes por la tarde y las autoridades dijeron que no había indicios preliminares de la causa de las explosiones.

Las autoridades instaron a los residentes que pudieran ver u oler humo a mantenerse alejados del área y mantener sus ventanas y puertas cerradas.

Brent Industries, con sede en Alabama, brinda servicios de reacondicionamiento textil y reciclaje industrial y utiliza alcoholes minerales en su proceso de limpieza, según The Associated Press.

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Los bomberos dijeron que en las instalaciones de Toledo había tanques que contenían el solvente a base de petróleo, aunque se desconoce su papel en las explosiones del martes.

La empresa tiene un historial de accidentes mortales y violaciones de seguridad, informó The Associated Press.

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Una explosión en 2015 en su planta de Alabama mató a un trabajador después de que los vapores de alcohol mineral se encendieran dentro de una lavadora. Posteriormente, OSHA citó a la empresa por seis infracciones y le impuso una multa de 27.000 dólares.

Fox News Digital no pudo contactar inmediatamente a Brent Industries para hacer comentarios.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.