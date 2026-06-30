Eni amplía su presencia en Sudamérica con un trío de bloques vinculado a Argentina LNG

El gigante energético italiano Eni ha puesto en marcha la ampliación de su cartera upstream con tres bloques en Argentina, conectados a un proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) previsto para su desarrollo en el país sudamericano.

Representación del proyecto Argentina GNL; Fuente: YPF

Eni ha firmado un acuerdo de compra y venta (SPA) para la adquisición de una participación del 32% en tres bloques upstream, incluidos Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanuevay Las Tacanasque forman parte de la cuenca no convencional Vaca Muerta en Argentina.

Mohamed Al AryaniPresidente de International Gas en XRG, subrayó: “Argentina tiene el potencial de desempeñar un papel cada vez más importante para satisfacer la creciente demanda mundial de gas natural, y proyectos como Argentina LNG serán importantes para desbloquear esa oportunidad.

“Vaca Muerta es uno de los recursos de gas más atractivos del mundo, y esta transacción propuesta otorga a XRG un papel directo para ayudar a avanzar en un proyecto con la escala, la calidad y el potencial a largo plazo para convertirse en una nueva fuente significativa de suministro confiable de GNL para los mercados globales”.

Los tres bloques formarán parte del GNL argentino desarrollo integrado, un proyecto upstream-midstream destinado a aprovechar los recursos de gas de Vaca Muerta, ayudando a fortalecer la posición del país como proveedor global de GNL en el largo plazo.

Guido BruscoDirector de Operaciones Global de Recursos Naturales de Eni, comentó: “Nuestra entrada a la cuenca no convencional de Vaca Muerta, junto con YPF y XRG, fortalece la capacidad de Eni para desarrollar recursos de gas a escala mundial y convertirlos en GNL competitivo para los mercados internacionales.

“Vaca Muerta es una de las cuencas no convencionales más ricas del mundo en términos de recursos: nuestra participación nos posiciona en toda la cadena de valor, desde el upstream argentino hasta el suministro de GNL a clientes internacionales, creando valor y contribuyendo a la seguridad energética global”.

Los recursos de estos activos alimentarán los 12 millones de toneladas por año (mtpa) de capacidad de GNL a través de dos unidades flotantes de GNL (FLNG) de 6 mtpa cada una. La transacción de adquisición, sujeta a la aprobación de las autoridades pertinentes, permitirá la participación en los tres bloques upstream de YPF (36%), Eni (32%) y XRG (32%).

Al Aryani enfatizó: “También nos complace asociarnos con YPF, un socio estratégico y altamente capaz con una profunda experiencia en el sector energético de Argentina y un papel de liderazgo en el desarrollo de Vaca Muerta, y con Eni, un desarrollador líder de proyectos flotantes de GNL”.

Esta transacción, que se percibe como un paso significativo hacia la maduración del proyecto de GNL en Argentina, está en línea con la estrategia de Eni de fortalecer y diversificar su cartera de gas upstream, desarrollar proyectos integrados a lo largo de la cadena de valor y expandir la comercialización de capital de GNL, al tiempo que contribuye a la seguridad y competitividad del suministro de energía.

Horacio MarÃ­npresidente y director general de YPF, señaló: “Estamos dando un paso más en el desarrollo de Argentina LNG. La entrada de Eni y XRG en el segmento upstream fortalece la cadena de valor del proyecto y nos permite avanzar hacia su desarrollo a escala global”.