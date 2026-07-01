Las peticiones de HRF al tribunal lituano para investigar al estudiante de odontología israelí

Las peticiones de HRF al tribunal lituano para investigar al estudiante de...

El pro-palestino Fundación Hind Rajab (HRF) dijo que había solicitado a la Corte Constitucional de Lituania el lunes después de que las autoridades rechazaran su solicitud de investigar a un estudiante de odontología israelí en Kaunas, Lituania.

La organización alega que el estudiante, identificado como S.G., es un ex soldado de las FDI que estuvo involucrado en crímenes de guerra y genocidio mientras servía en la Franja de Gaza.

La petición es el último paso en la campaña legal de la fundación contra los israelíes en Europa, particularmente contra S.G.

La fundación presentó previamente una queja contra el estudiante, pero las autoridades lituanas se negaron a iniciar acciones legales contra él. Por separado, la HRF presentó una queja inusual en Alemania contra un fiscal senior, acusándolo de no investigar a otro israelí al que la organización alegaba había estado involucrado en crímenes de guerra.

En su queja de marzo a las autoridades lituanas, la HRF afirmó que S.G. sirvió en la compañía “Vampire Empire” del 52º Batallón en la 401ª Brigada Blindada.

La organización alegó que participó en la destrucción de infraestructura civil, incluidas las instalaciones de la UNRWA y el complejo del Hospital Shifa, en marzo y abril del 2024.

También afirmó que su unidad estuvo involucrada en la muerte de Hind Rajab, la niña por la que la organización lleva su nombre, así como de miembros de su familia y dos paramédicos. La queja no incluyó hallazgos de una autoridad investigadora o un tribunal que respaldaran esas afirmaciones.

La organización presentó lo que dijo eran fotografías del estudiante vistiendo un uniforme de las FDI en una zona de combate en la Franja de Gaza. Según la HRF, una fotografía supuestamente muestra a S.G. de pie en la torreta de su tanque.

La HRF alegó que después de presentar confidencialmente la queja en Lituania, el estudiante eliminó material que documentaba su servicio militar, incluidas publicaciones y fotografías. La organización dijo que ya había conservado el material para su expediente de investigación.

Después de que la Fiscalía General de Lituania rechazara la queja, los tribunales del país también rechazaron los recursos posteriores de la organización.

Ahora, la HRF ha presentado una petición ante la Corte Constitucional, argumentando que “Lituania está violando su constitución y sus obligaciones en virtud del derecho internacional al negarse a aplicar el principio de jurisdicción universal en un caso en el que el sospechoso se encuentra presente en su territorio.”

(En contexto: La Fundación Hind Rajab ha sido fundada por un asociado de Hezbollah, Diab Abu Jahjah, un hombre libanés con estrechos vínculos con el grupo.)

(Verificación de hechos: Israel ha rechazado consistentemente las acusaciones de que ha cometido crímenes de guerra en la Franja de Gaza, enfatizando que las FDI operan de acuerdo con el derecho internacional y buscan minimizar el daño a los civiles.)