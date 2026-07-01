El Aston Villa multado con £19.4 millones por la UEFA por violar las reglas de costo de la plantilla.

Tres de los clubes vendieron infraestructura a empresas directamente vinculadas, o jugadores a equipos asociados. Anteriormente esto era admisible según las reglas de la Premier League, pero no según los reglamentos de la UEFA. Chelsea vendió a Mathis Amougou a Estrasburgo por 12 millones de libras, mientras que Aston Villa vendió su equipo femenino. Estrasburgo, el club hermano de Chelsea dentro de la operación BlueCo, fue multado con 25 millones de euros, con 12 millones de euros suspendidos, por reportar un ratio de coste de plantilla superior al 70%. Newcastle obtuvo un beneficio de 34.7 millones de libras tras vender la propiedad arrendada de St James’ Park y terrenos adyacentes a PZ Holdings Limited, una empresa subsidiaria. El verano pasado, Chelsea fue multado con 31 millones de euros por incumplir las regulaciones de sostenibilidad financiera, con la amenaza de posibles sanciones adicionales en los próximos tres años por un total de 60 millones de euros. Chelsea declaró que la UEFA había “reconocido la tendencia positiva” en sus gastos y que el umbral del 70% solo se superó “ligeramente”. Los cuatro clubes participaron en competiciones europeas la temporada pasada, y las multas reflejan las dificultades de cumplir con diferentes reglas en dos competiciones. La UEFA redujo el límite de coste de plantilla del 80% al 70% de los ingresos de un club la temporada pasada, lo que dificulta el cumplimiento. La Premier League ha introducido su propia variación de límites de coste de plantilla, que entra en vigencia el miércoles. Mientras los clubes en Europa deberán adherirse al 70% de la UEFA, a los otros 11 equipos de la Premier League se les permitirá gastar hasta el 85% de sus ingresos en el personal de juego y el director técnico. La Premier League está tratando de proteger el equilibrio competitivo al permitir que aquellos sin ingresos de competición europea gasten una mayor proporción de sus ganancias. Sin embargo, Aston Villa, Chelsea y Newcastle deben seguir cumpliendo con las regulaciones de la UEFA incluso si no tienen fútbol europeo la próxima temporada. Forest no está en un período de arreglo plurianual.