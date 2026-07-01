La celebración alegre y alegre de Lauryn Hill y más lecciones de los Premios BET 2026.

En los premios BET 2026 del domingo, hubo muchos momentos destacados, como Janet Jackson entregando a Teyana Taylor el premio Ícono del Año, un tributo jam-session al difunto astro del neo-soul D’Angelo y la vuelta de victoria en motocicleta de Cardi B. Pero la celebración final de Lauryn Hill, galardonada con el premio Ícono Leyenda Viviente, destacó como algo realmente especial.

En el nuevo Podcast Billboard Pop Shop, Katie y Keith están discutiendo la abrumadoramente positiva respuesta al show del domingo y qué otros programas de premios podrían aprender de él. La mayor lección parece ser el regreso bienvenido de Lauryn Hill, quien disfrutó entusiastamente de las interpretaciones de sus canciones por parte de Doja Cat, SZA, Lizzo, Doechii, Queen Latifah, Nas y más, así como de tres de sus hijos: Selah, YG y Zion Marley. Hill también dio un hermoso discurso y cantó dos canciones: “Ex-Factor” y “Everything Is Everything”, para terminar el amoroso tributo.

Escucha nuestra conversación completa sobre lo que los premios BET hicieron bien a continuación:

También en el programa, tenemos noticias de Billboard sobre cómo Ella Langley vuelve al puesto número 1 en la lista de canciones Billboard Hot 100 con “Choosin’ Texas”, cómo las tres primeras canciones en el Hot 100 son todas canciones country de mujeres, por primera vez, y cómo la banda sonora de Toy Story 5 debuta en el puesto 200 de Billboard esta semana, convirtiéndose en la banda sonora de Toy Story mejor situada hasta ahora.

El Podcast Billboard Pop Shop es tu lugar de referencia para todo lo relacionado con la música pop en las listas semanales de Billboard. Siempre puedes disfrutar de una animada discusión sobre las últimas noticias de la música pop, estadísticas y anécdotas interesantes de las listas, nueva música e entrevistas con estrellas de la música y personas del mundo del pop. Los fanáticos casuales de la música pop y los adictos a las listas pueden escuchar a Katie Atkinson, directora digital ejecutiva de Billboard en la costa oeste, y a Keith Caulfield, director gerente de las listas y operaciones de datos de Billboard, cada semana en el podcast, que se puede escuchar en Billboard.com o descargar en Apple Podcasts o tu proveedor de podcasts favorito. (Haz clic aquí para escuchar la edición anterior del programa en Billboard.com).