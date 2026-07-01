Trump culpa a las compañías de gas por los aumentos de precios causados por su guerra en Irán.

El lunes, el presidente Donald Trump renovó sus amenazas a la industria del petróleo y gas, diciendo a los minoristas de gasolina que “deben bajar sus precios, ¡INMEDIATAMENTE!” a alrededor de $2.50 por galón. El presidente amenazó por primera vez a las “grandes compañías petroleras” el pasado miércoles, cuando ordenó al Departamento de Justicia investigar si estaban participando en el sobrecargo de precios.

No está claro cómo llegó el presidente a su precio solicitado. Cuando se quejó por primera vez de los precios más altos la semana pasada, estimó que los precios de la gasolina deberían ser “$2.25 en este momento en la bomba”, una expectativa irreal basada en los datos del mercado. (El precio promedio de la gasolina regular sin plomo es de $3.85 por galón, según AAA, y la última vez que el precio promedio de la gasolina rondaba los $2.25 por galón fue en mayo del 2020). Aun así, si el presidente busca a alguien a quien culpar por los precios más altos de la gasolina, debería dirigir su ira hacia él mismo.

Cuando Trump regresó a la oficina, el precio promedio de la gasolina se situaba en $3.48 por galón, mientras que el precio promedio por barril de petróleo crudo era de $75.44. A lo largo del primer año del segundo mandato del presidente, el precio promedio de la gasolina a nivel nacional se mantuvo relativamente estable entre $3.20 y $3.60 por galón, cayendo a un mínimo de $3.19 por galón en enero, según datos de la Administración de Información de Energía de EE. UU.

Luego, hacia finales de febrero y principios de marzo, los precios de la gasolina aumentaron en 0.55 centavos, un aumento del 16 por ciento provocado por la guerra ilegal del presidente en Irán. Con el Estrecho de Hormuz, que transporta el 20 por ciento del suministro mundial de petróleo, cerrado, los precios del petróleo crudo continuaron subiendo. Después de que el precio promedio de la gasolina en EE. UU. alcanzara los $4 por galón a finales de marzo, los precios del crudo alcanzaron su pico con un promedio de $112 por barril en abril, según Business Insider.

Esos precios eventualmente cayeron tras el anuncio de un alto el fuego ese mismo mes. Actualmente, el precio del petróleo crudo ronda los $69 por barril, cercano al promedio de $67.02 por barril un día antes de que comenzara la guerra. En total, la guerra ha costado a los estadounidenses un extra de $447 en costos de energía más altos por hogar, según Moody’s.

Teniendo en cuenta que los minoristas de gasolina, los sujetos del descontento del presidente, son tomadores de precios, no fabricantes, la demanda del presidente de que el precio en la bomba disminuya “en consonancia con” el precio del petróleo crudo parece poco razonable. La mayoría de las gasolineras, incluso aquellas con marcas reconocidas a nivel nacional, son operaciones independientes, familiares. Si no están obligados a comprar combustible a su proveedor de marca, compran en el mercado global de combustibles. E incluso cuando los precios del petróleo se disparan, las gasolineras obtienen la mayor parte de sus ganancias de snacks y comida, no de las ventas de combustible, lo que significa que no obtienen beneficios del presunto sobrecargo de precios del que Trump los acusa.

No es la primera vez que un presidente acusa a la industria del petróleo y gas de sobrecargar precios. Desde tiempos de Bill Clinton, los presidentes han utilizado sus poderes regulatorios expansivos para investigar a las compañías petroleras cada vez que los precios eran políticamente inconvenientes. George W. Bush lo hizo en 2006, Barack Obama en 2011 y Joe Biden en 2021.

En cada caso, los reguladores federales no pudieron encontrar evidencia de fijación de precios a nivel industria. A pesar de todo, los legisladores insisten en que hay prácticas comerciales corruptas en marcha. En junio pasado, la representante Janice Schakowsky (D-Ill.) presentó el Proyecto de Ley de Prevención de Sobrecargos de Precios del 2025, que otorgaría al gobierno federal la autoridad para regular y criminalizar el sobrecargo de precios. Hasta ahora, el proyecto de ley ha quedado estancado en comité.

En una respuesta por correo electrónico a una pregunta sobre el estado de una posible investigación del Departamento de Justicia, un portavoz del departamento le dijo a Reason que los precios de la gasolina son un “problema de seguridad nacional” que afecta “a todos los estadounidenses”, y que el departamento está comprometido a “garantizar la asequibilidad en esta nación”.

Es fácil retratar a la industria del petróleo y gas como capitalistas codiciosos que se benefician de la escasez durante una guerra. Sin embargo, simplemente están reaccionando a decisiones de política exterior por parte de la administración Trump que han afectado negativamente la cadena de suministro global.