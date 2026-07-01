Muere Daniel Melingo, pionero del rock y el tango argentino, a los 68 años – Ese Eric Alper

Daniel Melingo, el músico argentino cuya carrera abarcó el rock, la new wave y el tango, y que pasó de tocar con algunas de las bandas de rock más influyentes de Argentina a convertirse en una de las voces principales del tango contemporáneo, murió el 30 de junio de 2026. Tenía 68 años.

A lo largo de una carrera que se extendió por más de cuatro décadas, Melingo se convirtió en una de las figuras musicales más distintivas de Argentina. Después de ayudar a dar forma a la escena del rock del país a finales de los años 1970 y 1980 con Los Twist y Los Abuelos de la Nada, se reinventó como un cantante de tango aclamado internacionalmente, ganando elogios por darle nueva vida a una de las tradiciones musicales más importantes de Argentina.

Nacido el 22 de octubre de 1957, Melingo creció rodeado de música. Su padrastro dirigió al legendario cantante de tango Edmundo Rivero, exponiéndolo al género que luego definiría la segunda mitad de su carrera. Antes de dejar su huella en Argentina, también pasó un tiempo actuando con el ícono brasileño Milton Nascimento.

Durante la dictadura militar de Argentina, Melingo participó activamente en la escena teatral independiente de Buenos Aires, donde la música y la actuación a menudo servían como formas sutiles de resistencia artística. A medida que las restricciones culturales disminuyeron después de la Guerra de las Malvinas, emergió como una figura clave en el creciente movimiento rockero del país.

Primero ganó prominencia como miembro fundador de Los Twist, cuyo estilo peculiar y enérgico generó comparaciones con el de The B-52. Poco después, se unió a Los Abuelos de la Nada como saxofonista, ayudando a dar forma a la identidad musical de la banda durante uno de los períodos más importantes del rock argentino. Su compañero músico Andrés Calamaro luego le dio crédito a Melingo por establecer gran parte de la dirección musical del grupo.

Después de un tiempo en España, donde formó la banda Lions in Love, Melingo regresó a Argentina y poco a poco abrazó el tango, reinventándose como uno de los artistas modernos más aventureros del género.

A partir de Tangos Bajos En 1998, Melingo lanzó una serie de álbumes aclamados que incluyen Santa Milonga, Maldito Tango, CorazÃ³n & Hueso, Liniray tú. Su voz desgastada, sus representaciones teatrales y su enfoque poco convencional le valieron el reconocimiento internacional, y la prensa británica lo describió como “el hombre que está haciendo que el tango sea realmente genial”.

Su álbum de 2007 Maldito Tango ganó el Premio Gardel al Mejor Álbum de Artista Masculino de Tango y obtuvo una nominación al Grammy Latino al Mejor Álbum de Tango, consolidando su reputación como uno de los principales intérpretes contemporáneos del género.

Melingo también colaboró ​​con artistas de todos los estilos musicales, incluido el aclamado saxofonista de jazz David Murray y los pioneros del tango electrónico Gotan Project, demostrando su voluntad de difuminar los límites musicales a lo largo de su carrera.

Ya sea interpretando himnos de rock en clubes de Buenos Aires o cantando baladas de tango en escenarios de todo el mundo, Daniel Melingo siguió siendo un artista impulsado por la reinvención. Su capacidad para unir las tradiciones del rock y el tango de Argentina deja un legado único que influyó en generaciones de músicos en el país y en el extranjero.