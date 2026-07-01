Cantante líder de Village People, Victor Willis, muerto a los 74 años

El cantante de “Y.M.C.A.” y “Macho Man” murió después de una enfermedad “breve pero agresiva”

Victor Willis, el cantante principal de la banda de disco Village People, ha fallecido a la edad de 74 años.

El cantante, quien proporcionó voces en el legendario éxito de la banda “Y.M.C.A.”, falleció el martes, confirmaron su familia. “Estamos profundamente tristes de anunciar la muerte de Victor Willis, cantante principal de Village People”, dijo la banda.

Su esposa, Karen Huff-Willis, también confirmó la noticia, escribiendo: “Es con profunda tristeza que debo anunciar la muerte de mi esposo, Victor Willis. Victor falleció el martes 30 de junio de 2026, como resultado de una enfermedad breve pero agresiva. La familia solicita privacidad en este momento de gran pérdida”.

La canción “Y.M.C.A.” fue lanzada en 1978 y se convirtió en un éxito internacional. La canción también fue adoptada como un himno gay, con muchos creyendo que celebraba la reputación de los albergues de la Young Men’s Christian Association como un lugar popular para encuentros en la década de 1970.

Willis posteriormente se distanció de la afirmación, declarando en 2024 que los fanáticos necesitaban “sacar sus mentes del pantano” y que las “falsas suposiciones eran perjudiciales para la canción”. En años recientes, Willis también disfrutó de una estrecha asociación con Donald Trump, actuando para el presidente después de que adoptara la canción en mítines y fuera memorablemente visto bailando con ella.

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