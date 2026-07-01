Saquen a Irán de Líbano: Israel dice que las operaciones contra Hezbollah continuarán

Por Vishu Adhana

Nueva Delhi (India), 1 de julio (ANI) Israel continuará las operaciones militares contra Hezbollah a pesar del marco de alto el fuego existente con Líbano, dijo el miércoles la Viceministra de Asuntos Exteriores de Israel, Sharren Haskel, argumentando que el grupo armado respaldado por Irán sigue representando una amenaza de seguridad directa y que la estabilidad duradera en Líbano es imposible a menos que Hezbollah sea desarmado.

En una entrevista virtual con ANI, Haskel dijo que las operaciones militares de Israel continuarían mientras Hezbollah siguiera atacando territorio israelí, afirmando que tanto Israel como Líbano comparten el interés de desmantelar las capacidades militares del grupo.

“Si Hezbollah continúa atacando a Israel, continuaremos defendiendo a nuestra gente, nuestras comunidades y nuestras fuerzas”, dijo.

“No hay nada que queramos más que ver a este ejército terrorista iraní fuera de Líbano… y no hay nada que el gobierno libanés quiera más que ver a esta organización terrorista desaparecida y desarmada”.

Describiendo a Hezbollah como una extensión de la influencia de Irán, Haskel dijo que la presencia continuada del grupo equivalía a “una ocupación iraní de Líbano”, añadiendo que la solución era “muy, muy simple — sacar a Irán de Líbano”.

Sus declaraciones se producen en un momento en que Israel y Líbano intentan implementar un nuevo marco de seguridad dirigido a reducir las hostilidades transfronterizas. Una de sus disposiciones centrales contempla el desarme eventual de Hezbollah — un compromiso que ha figurado en acuerdos internacionales anteriores, incluido tras la guerra de 2006 entre Israel y Hezbollah, pero que nunca se ha implementado completamente.

Preguntada sobre si Israel continuaría las operaciones a pesar del marco, Haskel respondió que el mecanismo estaba destinado a facilitar la cooperación con el gobierno libanés pero no podía evitar que Israel actuara si Hezbollah seguía lanzando ataques.

“El marco es un marco sobre cómo podemos cooperar… pero donde el ejército libanés es demasiado débil para defender su país contra este ejército terrorista, tendremos que intervenir”, dijo.

Interrogada sobre si esta última iniciativa finalmente podría conducir al desarme de Hezbollah a pesar de los pasados fracasos repetidos, Haskel reconoció el desafío pero insistió en que Israel seguiría persiguiendo ese objetivo.

“Continuaremos una y otra vez colaborando con naciones que buscan luchar contra organizaciones terroristas islamistas radicales”, dijo. “Cada vez que el ejército libanés sea demasiado débil para enfrentarse a Hezbollah, este es un lugar donde tendremos que intervenir”.

La viceministra de Asuntos Exteriores rechazó las críticas de que las operaciones militares israelíes en Líbano han impuesto un costo humanitario inaceptable. En respuesta a las cifras de víctimas citadas por el ministerio de salud de Líbano, cuestionó los números y argumentó que Hezbollah inició el conflicto actual al atacar a Israel tras el asalto del 7 de octubre de Hamas.

Según Haskel, Israel ejerció en un principio contención antes de dirigirse a posiciones de Hezbollah, insistiendo en que las operaciones israelíes estaban dirigidas a la infraestructura militar del grupo en lugar de a las instituciones estatales libanesas.

“Israel está apuntando a las sedes de Hezbollah, túneles, lanzadores de misiles y almacenes masivos”, dijo. “Damos advertencias. Tomamos todas las precauciones posibles. La guerra es terrible, pero defenderemos a nuestra gente”.

Sobre las diferencias entre Israel y Estados Unidos en la política hacia Líbano, Haskel reconoció que existen desacuerdos incluso entre aliados, pero dijo que ambos gobiernos persiguen en última instancia el mismo objetivo de contrarrestar a los grupos militantes regionales.

Refiriéndose al proceso diplomático auspiciado por Estados Unidos que implica a Líbano, elogió al Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, por impulsar las negociaciones, pero mantuvo que el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, seguía centrado en los intereses de seguridad de Israel.

“El presidente Trump vela por los intereses del pueblo estadounidense. El Primer Ministro Netanyahu tiene la misma responsabilidad con el pueblo israelí”, dijo.

Haskel también expresó escepticismo sobre las negociaciones en curso entre Estados Unidos e Irán, diciendo que Israel sigue desconfiando profundamente del liderazgo de Teherán. Si bien reconoció que el documento actual era solo un marco para las negociaciones en lugar de un acuerdo final, manifestó preocupación por cualquier alivio financiero que pudiera fortalecer a Irán.

“No tengo muchas esperanzas con lo que veo”, dijo. “Irán es un régimen violento y agresivo… India también debería estar alarmada”.

Respondiendo a las acusaciones de crímenes de guerra y genocidio en Gaza, Haskel desestimó las cifras de víctimas publicadas por las autoridades dirigidas por Hamas, cuestionó la fiabilidad de la información utilizada por organizaciones internacionales y defendió la campaña militar de Israel como respuesta al ataque del 7 de octubre de Hamas. Argumentó que la responsabilidad de la situación humanitaria recae en última instancia en Hamas y pidió el desarme del grupo antes de seguir implementando los acuerdos de alto el fuego.

Ante la pregunta de si las elecciones israelíes esperadas podrían alterar la postura militar de Israel en Gaza, Líbano o hacia Irán, Haskel rechazó las sugerencias de que la política de seguridad del país estuviera impulsada por la supervivencia política del Primer Ministro Netanyahu.

“Las políticas de defender nuestro país y nuestras comunidades no van a cambiar por las elecciones”, dijo. “No importa quién sea elegido. Israel es una democracia, pero en la defensa del país, hay un amplio consenso.” (ANI)