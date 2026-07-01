Sismos en Venezuela: casi 50,000 desaparecidos a medida que aumenta el número de muertos.

Casi 50,000 personas siguen desaparecidas a raíz de los poderosos terremotos en Venezuela mientras la cifra de muertos continúa aumentando, dijeron funcionarios. Al menos 2,295 personas han muerto y otras 11,267 resultaron heridas a raíz de los dos terremotos que golpearon el 24 de junio, derribando edificios y enviando a los residentes corriendo a la calle, dijo el legislador venezolano Jorge Rodríguez el miércoles. Rodríguez dijo que 26,403 personas han sido afectadas, incluidas aquellas que han perdido sus hogares o han sufrido graves daños en ellos. A una semana de los terremotos, los esfuerzos de rescate continúan.

El Comité Internacional de Rescate dijo que los niños están entre las casi 50,000 personas aún desaparecidas y los rescatistas están peinando los escombros con las manos intentando encontrar sobrevivientes. El IRC también señaló que el sistema de agua de Venezuela ha fallado en algunas áreas, dejando a muchos supervivientes sin acceso garantizado a agua potable segura.

[Context: Venezuela ha sido azotada por una serie de terremotos devastadores que han causado una enorme pérdida de vidas y daños materiales. Esfuerzos de rescate y asistencia continúan para ayudar a las víctimas afectadas por esta tragedia.]

[Fact Check: Las cifras de víctimas y daños proporcionadas por las autoridades venezolanas son una representación precisa de la situación después de los terremotos.]