Recuerda que salimos del sótano

En Yahidne, un pequeño pueblo en la región septentrional de Chernihiv en Ucrania, los residentes han experimentado un trauma inimaginable debido a la ocupación rusa en la primavera de 2022. Durante 27 días, 368 personas, incluidos pensionistas y niños, fueron confinadas en el sótano de la escuela local por las tropas rusas, quienes establecieron su base en el edificio de la escuela. Esta acción dejó diez personas muertas en condiciones inhumanas.

El pueblo de Yahidne se ha convertido en un destino frecuente para periodistas y delegaciones internacionales que buscan comprender las consecuencias de los crímenes rusos. Los residentes se han convertido en guías involuntarios, contando a los visitantes la historia de cómo fueron víctimas de un crimen atroz. Incluso una puerta del sótano de la escuela ha sido llevada a Nueva York para una exposición cerca de la sede de la ONU.

La resistencia de los supervivientes se destaca, especialmente en la figura de Valerii, que se ha convertido en un portavoz informal del pueblo. Aunque el camino hacia la memorialización ha sido difícil, con la creación de un museo en la escuela reconstruida, los residentes de Yahidne buscan preservar su historia y recordar su valentía en medio de la adversidad.

El papel de Ivan, un custodio de los recuerdos de crímenes de guerra, destaca la importancia de mantener viva la memoria de lo que ocurrió en Yahidne. A medida que el proceso de construcción del museo avanza lentamente, la atención se centra en preservar el espacio y los objetos dentro de él, para que las generaciones futuras no olviden lo que aconteció allí.

En medio de la tragedia y la opresión, la resistencia de los supervivientes de crímenes de guerra brilla cuando controlan su relato y se aferran a su dignidad. A través de la memorialización, estos valientes residentes encuentran una forma de procesar sus experiencias y enfrentar el dolor, la confusión y los prejuicios que surgieron de la ocupación rusa en Yahidne.