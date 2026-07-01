Mianmar llora cuando la cifra de muertos por conflicto post golpe de estado llega a 100,000

Mianmar llora cuando la cifra de muertos por conflicto post golpe de...

YANGON ― Más de 100,000 personas han muerto en todos los bandos en Myanmar desde que un golpe militar hace cinco años desencadenó una guerra civil, dijo un monitor de conflictos el 1 de julio.

El ejército derrocó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021, deteniendo a la laureada con el Premio Nobel de la Paz y poniendo fin al experimento democrático de una década en Myanmar.

Las protestas contra el golpe fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad, pero los activistas abandonaron las ciudades para formar grupos guerrilleros pro-democracia, luchando junto a las armadas de minorías étnicas que durante mucho tiempo han resistido el control central.

Según los últimos datos del grupo de monitoreo Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), ha habido 100,114 muertes relacionadas con el conflicto desde el golpe, que recopila informes de medios de violencia.

No hay un número oficial de muertes y las estimaciones varían ampliamente, pero los analistas consideran que la guerra civil de medio siglo es el conflicto activo más mortífero de Asia.

“Mientras el dolor es simplemente interminable”, dijo Thein Aye Nu, de 49 años, cuyo esposo fue asesinado en un ataque aéreo en el estado occidental de Rakhine en junio.

“Myanmar estuvo bajo dictadura del jefe militar Min Aung Hlaing durante cinco años después del golpe.

Se retiró de las fuerzas armadas para asumir el cargo de presidente civil en abril, después de elecciones profundamente restringidas bloqueadas por los rebeldes en su territorio, y en las que el partido de Suu Kyi fue marginado.

Los observadores democráticos desestimaron la votación como una farsa para rebrandear el gobierno de Min Aung Hlaing, y los rebeldes rechazaron su llamado para nuevas negociaciones de paz como un ardid insincero para limpiar su imagen en el extranjero.

“Más de 3.7 millones de personas están desplazadas internamente en Myanmar, según las Naciones Unidas, y más de una de cada cinco personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda en medio de un retroceso nacional hacia la pobreza.

En la ciudad más grande, Yangon, la violencia puede tomar la forma de asesinatos ocasionales.

Otros lugares están divididos por guerras arraigadas o golpeados por ataques aéreos diarios de los aviones suministrados por rusos y chinos del ejército.

Myanmar fue la segunda nación más afectada por el conflicto en el mundo en 2025, según ACLED, solo detrás de los territorios palestinos.

ACLED ha registrado más de 1,200 grupos armados distintos en la guerra civil, calificándola como “el conflicto más fragmentado del mundo”.

“Es mortal, es peligroso para los civiles, el conflicto se ha extendido por todo el país”, dijo el analista senior de ACLED, Sun Mon Thant.

La dinámica del conflicto ha cambiado en favor de ambos lados en ocasiones.

Una ofensiva combinada entre algunos rebeldes a finales de 2023 los vio lograr avances sorprendentes, acercándose a la segunda ciudad más grande, Mandalay, con la especulación de que incluso podrían capturar la antigua capital real.

Pero, los analistas dicen que la marea ha vuelto a favor del ejército, después de que China expresó su apoyo y se firmaron ceses al fuego respaldados por Beijing con dos de las armadas de minorías étnicas más poderosas.

En febrero de 2024, el ejército activó la legislación de reclutamiento, con el objetivo de fortalecer sus filas reclutando de manera forzada a 50,000 ciudadanos.

“Estos reclutas no pueden hacer nada. Es como si los enviaran a morir”, dijo un ex recluta militar que desertó después de servir en primera línea.

“Si no mueres en un lugar, te envían a otro”, dijo el joven de 20 años bajo condición de anonimato por razones de seguridad.

La guerra también ha tenido consecuencias de gran alcance en el extranjero, llenando campamentos en Tailandia y Bangladesh con un éxodo de refugiados, y creando un terreno fértil para la empresa criminal transnacional.

Los grupos armados de todos los lados llenan sus arcas de guerra con ganancias de la creciente producción de drogas como la heroína y la metanfetamina, según los monitores.

Mientras tanto, las zonas fronterizas de Myanmar, menos gobernadas, se han convertido en un nido para centros de estafas en línea que a menudo operan desde complejos fortificados custodiados por militantes. – AFP