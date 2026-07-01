Paramount listo para salir de la empresa conjunta con Universal como condición para la aprobación de la mega

Paramount saldrá de su empresa conjunta de distribución United International Pictures con Universal como condición para la aprobación de la UE de su adquisición de $111 mil millones de Warner Bros. Discovery.

El movimiento es una respuesta a una solicitud de la Comisión Europea de Competencia la semana pasada para que Paramount saliera de la empresa conjunta. La Comisión Europea dijo el miércoles que se ha presentado una presentación regulatoria en la que Paramount Skydance afirma su compromiso de retirarse de UIP, añadiendo que la “nueva fecha provisional” para la Comisión de llegar a una decisión sobre la aprobación de la mega fusión se ha extendido ahora del 7 de julio al 22 de julio.

UIP, formado en 1981 y con sede en Londres, ha sido reducido y actualmente opera como distribuidor en varios territorios europeos incluyendo Dinamarca, Grecia, Croacia, Hungría, Noruega, Polonia y Suecia.

“Podemos confirmar que hoy hemos presentado un remedio a la Comisión Europea”, dijo un portavoz de Paramount en un comunicado a Variety.

“Hemos estado trabajando de manera constructiva con la Comisión durante 8 meses y estamos seguros de que este remedio aborda directa y integralmente cualquier preocupación expresada en la evaluación preliminar de la Comisión Europea y apoyamos el camino para la autorización oportuna”, agregó la declaración. “Esperamos seguir trabajando de manera constructiva con la Comisión Europea y todas las agencias regulatorias restantes mientras avanzan en su proceso de revisión para esta transacción procompetitiva.”

El gran acuerdo, firmado en febrero tras una larga batalla con Netflix, reuniría los activos de Paramount como CBS, CBS News, Paramount Pictures y Paramount+ con los de Warner Bros. Discovery que incluyen HBO y HBO Max, Warner Bros. Pictures, CNN, TNT, TBS, HGTV y más.

La revisión de la Comisión de la UE es uno de los últimos obstáculos regulatorios importantes que Ellison debe enfrentar para crear un gigante global. El acuerdo también está siendo revisado por reguladores en el Reino Unido, donde el gobierno británico probablemente intervendrá, según la Secretaria de Estado de Cultura, Medios y Deporte del Reino Unido, Lisa Nandy. El martes, citó preocupaciones sobre que exista “una pluralidad suficiente” de personas que controlen los medios del Reino Unido. En el Reino Unido, la fusión unirá la emisora ​​británica 5 y TNT Sports bajo la misma propiedad junto con las plataformas de streaming Paramount+ y HBO Max.

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), la Compañía de Inversión L’Imad de Abu Dabi y la Autoridad de Inversiones de Qatar (QIA) están aportando conjuntamente un total de $24 mil millones de inversión en la megafusión de Hollywood. Pero eso no parece ser un problema ni para la UE ni para el Reino Unido.