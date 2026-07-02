Kyiv atacado después de que Zelenskyy de Ucrania advierte de un masivo ataque ruso

Kyiv atacado después de que Zelenskyy de Ucrania advierte de un masivo...

Al menos 13 personas han muerto y decenas resultaron heridas en un ataque con misiles y drones rusos a la capital de Ucrania, Kiev, que ocurrió pocas horas después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, advirtiera de un inminente ataque “masivo” por parte de Moscú.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo que 13 personas murieron y al menos 86 resultaron heridas en los ataques del jueves, con daños que incluyeron seis pisos de un edificio de apartamentos que se derrumbó parcialmente tras el impacto directo de un proyectil ruso.

Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la capital, dijo que al menos dos niños resultaron heridos y que tres docenas de ubicaciones en la ciudad resultaron dañadas en los ataques.

“Kiev está bajo ataque de misiles balísticos y UAVs”, escribió el alcalde Klitschko anteriormente, usando el acrónimo para vehículos aéreos no tripulados, o drones.

También reportó que personas estaban atrapadas en un edificio residencial de nueve pisos dañado y que una gran parte de un edificio de apartamentos de gran altura que sufrió un impacto directo se derrumbó.

La Fuerza Aérea ucraniana dijo que Rusia atacó el país con 74 misiles y 496 drones durante la noche. Informó en Telegram que las unidades de defensa aérea derribaron o neutralizaron 48 misiles y 476 drones, pero 25 misiles balísticos y 12 drones impactaron en 33 ubicaciones.

“Expresamos nuestras condolencias a todas las víctimas, familias que perdieron a sus parientes y seres queridos en este terrible ataque terrorista. ¡Tomaremos venganza!”, agregó en un comunicado.

Según Audrey MacAlpine de Al Jazeera, los drones comenzaron a sobrevolar los cielos de Kiev justo después de la medianoche.

“Se podían escuchar esas intercepciones en el aire, y luego explosiones muy, muy grandes alrededor de las 2 de la madrugada”, dijo, informando desde la capital ucraniana.

La gente sospechaba que se produciría un ataque, por lo que muchas personas se estaban refugiando preventivamente en los sistemas de metro de la ciudad, dijo MacAlpine.

Decenas de misiles impactaron en al menos 30 ubicaciones de la ciudad, agregó.

Rusia ha lanzado rutinariamente oleadas de misiles y drones a ciudades ucranianas, incluida la capital, durante su invasión de más de cuatro años. La guerra es el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El Ministerio de Defensa ruso anunció en Telegram el jueves que llevó a cabo un “masivo ataque” en Kiev y otras ubicaciones utilizando armas de largo alcance y alta precisión lanzadas por aire, tierra y mar, así como drones.

El ministerio dijo que golpeó instalaciones militares y energéticas alrededor de Kiev, así como aeropuertos militares en varias regiones, incluidas Poltava y Dnipropetrovsk, en lo que llamó represalias por el ataque de Ucrania a la infraestructura civil.

Periodistas de la agencia de noticias AFP en los distritos centrales y orientales de Kiev reportaron haber escuchado más de una docena de explosiones, mientras que la Fuerza Aérea ucraniana advirtió que misiles balísticos se acercaban a la ciudad.

Fotos compartidas en canales no oficiales de Telegram mostraron a residentes de la ciudad amontonándose en estaciones subterráneas para resguardarse de los ataques rusos.

En las calles, se vio a residentes dirigiéndose a los refugios, llevando colchonetas bajo el brazo, según la AFP.

(SOURCE: Al Jazeera)

CONTEXT: Se reporta un reciente ataque con misiles y drones rusos en la capital ucraniana, Kiev, resultando en muertes y heridos. FACT CHECK: Los ataques han causado daños significativos en la ciudad y se espera una respuesta de Ucrania y la comunidad internacional.