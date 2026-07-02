Dios es una buena excusa

Connor Tomlinson tiene 27 años, es un comentarista habitual en GB News y se describe a sí mismo como un ‘católico reaccionario Zoomer’. Pero esto no siempre fue así. En una entrevista de YouTube de 2024, Tomlinson dice que fue bautizado de bebé pero que ‘no era un asistente habitual a la iglesia’. Fue solo, dice, en 2019 cuando amigos cristianos conservadores lo inspiraron a ‘tomar la decisión adulta de creerlo y ver qué sucede’, que comenzó a asistir a misa semanalmente y fue confirmado como católico.

Poco después, comenzó a escribir artículos de opinión para medios de comunicación conservadores antes de convertirse en colaborador de un grupo llamado Young Voices. Apoyado por la Fundación Koch con sede en EE. UU., el grupo ayuda a colocar a comentaristas jóvenes de derecha en roles prominentes en los medios de comunicación. Desde entonces, los canales de redes sociales de Tomlinson (tiene más de 100,000 seguidores en YouTube y X respectivamente) han alojado cientos de videos desde una perspectiva católica conservadora, que van desde discursos sobre inmigración hasta conversaciones sobre todo lo que supuestamente está mal con las mujeres.

En un video de YouTube de 2023, Tomlinson y el sacerdote deshonrado Calvin Robinson afirmaron que ‘buscar atención en las redes sociales [era] una forma de infidelidad digital ¦ hace que tu hombre se sienta no deseado y profana la santidad de tu relación’. Criticando tanto a las mujeres liberales como conservadoras, a las que Tomlinson llamó ‘titty Tories’, sugirieron que publicar selfies en línea anulaba cualquier trabajo valioso que estas mujeres pudieran haber hecho y les aconsejaban, citando el Nuevo Testamento, que se enfocaran en ‘encontrar un buen esposo’.

Tomlinson y Robinson, junto con otras figuras de la derecha cristiana que expresan puntos de vista misóginos, están ganando un seguimiento preocupantemente grande de hombres jóvenes, incluidos en el Reino Unido. Durante los últimos 20 años, la brecha política entre hombres jóvenes y mujeres británicos ha crecido, con los primeros más propensos a identificarse como de derecha y, según un estudio de 2024 del King’s College de Londres, a sentirse negativos sobre el impacto del feminismo.

También ha surgido una narrativa creciente en torno a los hombres jóvenes descontentos que recurren a la religión. El año pasado, la Sociedad Bíblica informó de un aumento quíntuple en el número de hombres de 18 a 24 años que asisten a servicios religiosos en el Reino Unido desde 2018. El informe se basaba en datos autodeclarados y no reflejaba un aumento real en el número de asistentes registrados, pero igualmente se interpretó como evidencia de que este segmento demográfico estaba recurriendo a la fe. Lo que parece ser cierto es que partes de la ‘manosfera’ – el término que engloba a activistas de los derechos de los hombres, artistas de conquista, incels y otros – se están volcando al cristianismo (o afirmando hacerlo). Es un cambio que se aprovecha para ganar legitimidad e influencia para sus ideas misóginas en el mundo exterior, incluidos los círculos políticos, como a través del amigo cercano de Tomlinson y ex candidato del partido Reforma del Reino Unido, Joseph Robertson.

Mientras que los líderes de la manosfera a menudo expresan un odio flagrante hacia las mujeres y se centran en técnicas manipuladoras de conquista, figuras como Tomlinson se basan más en ideas de la familia cristiana perfecta. Pero si profundizamos un poco más, las líneas entre los dos mundos comienzan a difuminarse.