La presión sobre el costo de vida en el Reino Unido disminuye después de la caída récord en los precios del diésel y la disminución en las tasas hipotecarias

Introducción: Los precios del diésel en el Reino Unido registran el mayor descenso mensual registrado, dice el RAC

Buenos días y bienvenidos a nuestra cobertura continua de negocios, los mercados financieros y la economía mundial. El desplome del precio del petróleo ha llevado a reducciones generalizadas de precios para los automovilistas que llenan sus tanques de combustible en el Reino Unido en junio. El precio promedio del diésel cayó casi 17p por litro en junio, informa esta mañana el RAC, lo que representa la mayor caída en un solo mes desde 2000. Durante junio, el diésel pasó de 183.75 peniques por litro al comienzo del mes a 167.14 peniques por litro al final, una caída de 16.6p. Esto siguió a fuertes caídas en el precio del petróleo crudo, que cayó un 20% en junio. El precio promedio de la gasolina también cayó, 8p por litro en junio, pasando de 159.37 peniques a 151.40 peniques por litro. El jefe de política del RAC, Simon Williams, dijo: “Junio ha sido un mes mucho mejor para los conductores tras el anuncio de un acuerdo entre EE. UU. y Irán para poner fin al conflicto. El precio del petróleo ha caído drásticamente y los precios en las gasolineras lo han reflejado”. El diésel es una sustancia nociva, por supuesto: los gases de escape de los motores diésel están clasificados como cancerígenos para los humanos por la Organización Mundial de la Salud, mientras que el escándalo Dieselgate se estima que ha matado a unas 16,000 personas en el Reino Unido y causado 30,000 casos de asma en niños. Pero, amplias franjas de la economía del Reino Unido funcionan con ese combustible: el diésel se utiliza en camiones de larga distancia en el mundo del transporte de mercancías comerciales y logística, para autobuses y autocares, y para automóviles de pasajeros (aunque las ventas han estado disminuyendo en los últimos años). Por lo tanto, un diésel más barato debería aliviar las presiones de costos que acosan a los hogares y empresas del Reino Unido. El petróleo crudo se cotiza a $70.70 hoy, más barato que justo antes de que comenzara la guerra con Irán. Sin embargo, los precios del diésel y la gasolina siguen siendo más altos que antes de que comenzara el conflicto. Williams explica: “En el momento en que comenzó el conflicto, los conductores tenían precios promedio de 132p para la gasolina sin plomo y 142p para el diésel, por lo que todavía estamos a cierta distancia de esos niveles”. “Según las cosas, la gasolina debería bajar por debajo de las 150p pronto y el diésel debería llegar por debajo de las 160p, pero necesitaríamos que el precio del petróleo cayera aún más para volver a los precios previos al conflicto”. Agenda – 9.30am BST: Encuesta de condiciones crediticias del BoE – 1.30pm BST: Informe de empleo de nóminas no agrícolas de EE. UU. para junio – 1.30pm BST: Datos iniciales de solicitudes de desempleo en EE. UU. – 3pm BST: Pedidos de fábricas de EE. UU. para mayo