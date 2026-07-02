Dentro de la prisión de la Corte Penal Internacional: una cárcel atípica para los acusados de crímenes contra la humanidad

En el centro de detención de la Corte Penal Internacional (CPI), ubicado en Scheveningen, distrito costero de La Haya, Países Bajos, uno de los guardias advierte: “Si no te gustan las puertas, no puedes trabajar aquí”, después de abrir y cerrar varias de ellas. Al igual que sus colegas, no lleva armas de fuego ni tasers. Solo un dispositivo portátil para pedir refuerzos en caso de problemas.

El complejo de alta seguridad no es una prisión convencional para reclusos cumpliendo sentencias definitivas. Seis de los siete residentes, todos hombres, están esperando juicio, en proceso legal activo o apelando. Por lo tanto, se respeta la presunción de inocencia de los detenidos. Solo uno ha completado todos los procesos y está a la espera de que la CPI designe un país para cumplir su condena.

Desde su creación en 2002, la CPI enjuicia solo a las personas responsables de los crímenes más graves: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión (entendida como guerra). En su historia ha presentado 34 casos, algunos implicando a más de un sospechoso, ha emitido 61 órdenes de arresto, 13 condenas y cuatro absoluciones, según el sitio web del tribunal.

Todos los acusados ​​que han pasado por el centro de detención desde su apertura en 2006 -22 hombres- eran africanos, excepto el último: Rodrigo Duterte, ex presidente de Filipinas. Duterte, arrestado en Manila en marzo de 2025, enfrentará cargos por crímenes de lesa humanidad debido a las campañas antidrogas realizadas en su país entre 2013 y 2018, que resultaron en miles de muertes.