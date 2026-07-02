Con Jaylen Brown, los 76ers deberían contender por el título de la Conferencia Este

ARCHIVO – El base de los Boston Celtics, Jaylen Brown (7), conduce hacia el aro ante el alero de los Philadelphia 76ers, Paul George (8), durante la primera mitad del Juego 2 de una serie de playoffs de la NBA en la primera ronda, el 21 de abril de 2026, en Boston. (AP Photo/Charles Krupa, Archivo)

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Casi ocho semanas atrás, los Philadelphia 76ers terminaron su temporada con una vergonzosa derrota en casa de 30 puntos ante los New York Knicks, completando una barrida en la serie de playoffs de segunda ronda. La multitud estaba llena de fanáticos de los Knicks, muchos de los cuales compraron boletos de seguidores de los 76ers acostumbrados a la decepción en postemporada.

Ahora, los 76ers tienen algo de esperanza, ya que el miércoles la franquicia acordó un trato por la estrella delantero de los Boston Celtics, Jaylen Brown, según informaron ESPN’s Shams Charania y otros informes noticiosos. Los 76ers están enviando al alero Paul George a los Celtics, junto con dos selecciones de primera ronda y dos selecciones de segunda ronda, según Charania.

El sorprendente movimiento se produce después de que los Celtics supuestamente buscaran intercambiar a Brown por el alero de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo. En cambio, los Bucks enviaron a Antetokounmpo al Miami Heat por cuatro jugadores y tres selecciones de primera ronda. Pero Charania informó que los Celtics seguían viendo qué opciones había para Brown, a quien Boston seleccionó con la tercera selección general en el draft de 2016.



