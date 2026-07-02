Guerra en Ucrania: Kyiv es golpeado por un ataque con misiles balísticos rusos.

Guerra en Ucrania: Kyiv es golpeado por un ataque con misiles balísticos...

Al menos 20 personas murieron y más de 90 resultaron heridas después de que drones y misiles rusos golpearan edificios residenciales en Kyiv como parte de una ola más amplia de ataques rusos durante la noche en la capital de Ucrania.

Vitali Klitschko, alcalde de la capital, lo calificó de “ataque enemigo más masivo”.

Klitschko dijo anteriormente que el techo de un hotel se incendió en la bulliciosa avenida central Shevchenko, mientras que un impacto directo de un proyectil ruso provocó el colapso parcial de seis pisos de un edificio de apartamentos.

El ministro de Relaciones Exteriores Andrii Sybiha dijo que fue una “noche de horror” en la capital.

Los equipos de emergencia fueron vistos buscando entre los escombros del edificio de nueve pisos colapsado en un video de Reuters.

Según Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kyiv, tres docenas de ubicaciones en toda la ciudad resultaron dañadas en los ataques, que duraron unas 11 horas.

Zelenskyy pide suministros de defensa aérea

El ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que los ataques rusos también se dirigieron a lugares más allá de Kyiv.

Zelenskyy reiteró la solicitud urgente de Ucrania de suministros de defensa aérea, en particular misiles Patriot y sistemas relacionados.

Ucrania ahora está produciendo mejores drones de largo alcance y ha golpeado objetivos profundamente en Rusia.

Un nuevo análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) dijo que, según algunas estimaciones, más del 90% de las bajas rusas fueron resultado de ataques con drones en lugar de combates cara a cara.

El alto precio de Rusia en la guerra de Ucrania

El estudio del CSIS dijo que las fuerzas rusas sufrieron aproximadamente 1,4 millones de bajas en el campo de batalla entre febrero de 2022 y junio de 2026, con entre 400,000 y 450,000 fatalidades durante el mismo período.

Las fuerzas ucranianas han sufrido entre 525,000 y 625,000 bajas y entre 125,000 y 150,000 fatalidades en ese mismo período.

Esto significa que más de 2 millones de soldados rusos y ucranianos han sido heridos y muertos desde el inicio de la guerra, un hito sombrío.

(Editado por: Srinivas Mazumdaru y Karl Sexton)