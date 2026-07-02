BlackRock dice impagos pasados ​​y próximas elecciones limitarán la recuperación de Argentina

El estelar repunte de los bonos de Argentina se estrellará contra una pared a medida que las elecciones presidenciales del próximo año reaviven la preocupación por el turbulento pasado económico del país, según Pablo Goldberg, gerente de cartera de mercados emergentes de BlackRock Inc.

La deuda ha tenido un rendimiento de alrededor del 8,3 por ciento este año, más que cualquier otro soberano en América Latina, después de que el país obtuviera dos mejoras de calificación. Sin embargo, ese desempeño superior se desvanecerá, dijo, a medida que la prima de riesgo político de larga data de Argentina se mantenga obstinadamente alta.

“Si nos fijamos en el panorama, los fundamentos de Argentina sugerirían una calificación mucho mejor”, dijo Goldberg. “Pero cuando miras la película completa, el pasado todavía pesa sobre ella”.

Argentina ha entrado en default nueve veces desde su independencia, la última hace apenas seis años. Esa historia impone una penalización de aproximadamente tres niveles en algunas metodologías de calificación, según él, dejando al soberano calificado por debajo de donde sus fundamentos económicos por sí solos lo ubicarían.

Ahora los inversores se están preparando para las elecciones presidenciales de octubre del próximo año, en lo que probablemente será una dura elección entre el presidente libertario Javier Milei y un retorno a las políticas estatales intervencionistas de los peronistas de la oposición. Y a pesar del éxito de Milei a la hora de frenar la inflación galopante y estabilizar la moneda, el resultado no es una conclusión inevitable en medio del alto desempleo.

“Todas las elecciones en Argentina parecen ser binarias”, dijo Goldberg. “Hasta que los vaivenes del pasado desaparezcan y haya un camino más sostenible hacia adelante, el mercado seguirá operando con una pequeña prima para recibir el pago por esa volatilidad”.

Fitch Ratings y S&P Global Ratings subieron a Argentina en los últimos dos meses a territorio de una sola B por primera vez desde 2018. Las medidas han ayudado a impulsar el rendimiento adicional que exigen los inversores para mantener la deuda argentina sobre su contraparte estadounidense a 433 puntos básicos desde un máximo de 1.456 antes de las elecciones legislativas de octubre del año pasado.

Las carteras de ETF y fondos mutuos de BlackRock poseen alrededor del 3,3 por ciento de los bonos de referencia 2035 de Argentina y el 4,6 por ciento de sus notas 2030, según datos compilados por Bloomberg.A

A

Regreso retrasado

Milei ha reducido la inflación a alrededor del 33 por ciento desde casi el 300 por ciento, al tiempo que ha eliminado el déficit fiscal y ha aumentado la acumulación de reservas. Esas políticas han estabilizado el peso, que se ha debilitado menos del dos por ciento este año, camino a su mejor año desde 2006.

Sin embargo, los inversores siguen siendo reacios a valorar al país únicamente por sus mejores fundamentos económicos debido a su historial de reestructuraciones de deuda recurrentes y cambios abruptos de política. Eso, a su vez, ha llevado al ministro de Economía, Luis Caputo, a retrasar su regreso a los mercados internacionales de deuda, argumentando que los costos de endeudamiento siguen siendo demasiado altos incluso cuando Argentina enfrenta crecientes pagos de algunos de sus bonos globales en el futuro.

“Se está construyendo un muro de vencimientos en los próximos años, y comprar algún seguro contra esto ayudaría”, dijo Goldberg. “Tal vez ahora lo hagas con un rendimiento mayor del que te gustaría, pero entrar en el proceso será importante”.

A

Mercado de empleo

El éxito del gobierno en combatir la inflación y normalizar la economía ayudó a Milei a obtener una victoria aplastante en las elecciones de mitad de período del año pasado, reviviendo el repunte de los bonos. Pero los inversores siguen siendo escépticos sobre si será suficiente para convencer a la gente de darle un segundo mandato el próximo año, especialmente a medida que crecen las preocupaciones sobre el mercado laboral.

El desempleo aumentó al 7,8 por ciento en el primer trimestre desde el 7,5 por ciento tres meses antes, mientras que datos recientes sugieren que la actividad económica se ha moderado tras el repunte del año pasado.

“El crecimiento está yendo bien, pero concentrado en sectores que son algo menos intensivos en la creación de empleo”, dijo Goldberg. “Lo que parece ser cada vez más importante son los empleos, porque se traducen en votos. Esto es lo que todo el mundo estará mirando”.

noticias relacionadas

por David Feliba e Ignacio Olivera Doll, Bloomberg