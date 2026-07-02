Las 9 mayores hazañas de Sombr antes de cumplir 21

Todo esto lo hizo antes de cumplir los 21 el domingo (5 de julio).

2 de julio de 2026

Sombr cumple 21 años, un momento trascendental para cualquiera, pero generalmente un momento para formular planes y ser más serio acerca de lograr tus objetivos. Sombr, quien cumple 21 años el domingo (5 de julio), ya ha logrado más de lo que probablemente jamás soñó posible.

Este año, actuó en los Premios Grammy, los Brit Awards y la Gala de Inducción al Salón de la Fama de los Compositores. En el evento de SHOF, Taylor Swift elogió su talento con un halago que probablemente no olvidará – “Su escritura es tan excepcional que realmente me da envidia, y me encanta esa sensación”.

En diciembre de 2025, Sombr (un nombre artístico que contiene sus iniciales SMB, por Shane Michael Boose) fue el tema de un perfil de Billboard en el cual el escritor Andrew Unterberger concluyó: “Sombr explotó más rápido en 2025 que cualquier joven estrella de pop-rock desde Olivia Rodrigo, un viaje que lo llevó en un año desde ser un cantante y compositor indie tratando de demostrar que podía jugar en las grandes ligas hasta convertirse en un creador de éxitos probado que cuenta con el apoyo de la Academia de Grabación y Taylor Swift como fanáticos”.

La propia opinión de Sombr sobre su éxito: “Creo que la gente simplemente está anhelando música real con instrumentos reales y puentes reales y escritura realmente cuidadosa. Y creo que vamos en la dirección correcta. Me encanta el estado actual de las listas en este momento, con Olivia Dean y RAYE y Rosalía y, saben, ¡yo! No me propuse hacer canciones pop – inicialmente me propuse hacer canciones indie alternativas. [Se] convirtieron en canciones pop porque eran pegajosas”.

El segundo álbum de estudio de Sombr (programado para ser lanzado este otoño) ya ha dado lugar a tres sencillos: “Homewrecker”, que se encuentra en el puesto 16 en la lista Hot 100 de esta semana, “Potential” y el recién lanzado “My Body Isn’t Ready”.

Aquí están los nueve logros más impresionantes de Sombr antes de cumplir los 21.