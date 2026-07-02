Las 9 mayores hazañas de Sombr antes de cumplir 21

Todo esto lo hizo antes de cumplir los 21 el domingo (5 de julio).
Sombr cumple 21 años, un momento trascendental para cualquiera, pero generalmente un momento para formular planes y ser más serio acerca de lograr tus objetivos. Sombr, quien cumple 21 años el domingo (5 de julio), ya ha logrado más de lo que probablemente jamás soñó posible.
Este año, actuó en los Premios Grammy, los Brit Awards y la Gala de Inducción al Salón de la Fama de los Compositores. En el evento de SHOF, Taylor Swift elogió su talento con un halago que probablemente no olvidará – “Su escritura es tan excepcional que realmente me da envidia, y me encanta esa sensación”.
En diciembre de 2025, Sombr (un nombre artístico que contiene sus iniciales SMB, por Shane Michael Boose) fue el tema de un perfil de Billboard en el cual el escritor Andrew Unterberger concluyó: “Sombr explotó más rápido en 2025 que cualquier joven estrella de pop-rock desde Olivia Rodrigo, un viaje que lo llevó en un año desde ser un cantante y compositor indie tratando de demostrar que podía jugar en las grandes ligas hasta convertirse en un creador de éxitos probado que cuenta con el apoyo de la Academia de Grabación y Taylor Swift como fanáticos”.
La propia opinión de Sombr sobre su éxito: “Creo que la gente simplemente está anhelando música real con instrumentos reales y puentes reales y escritura realmente cuidadosa. Y creo que vamos en la dirección correcta. Me encanta el estado actual de las listas en este momento, con Olivia Dean y RAYE y Rosalía y, saben, ¡yo! No me propuse hacer canciones pop – inicialmente me propuse hacer canciones indie alternativas. [Se] convirtieron en canciones pop porque eran pegajosas”.
El segundo álbum de estudio de Sombr (programado para ser lanzado este otoño) ya ha dado lugar a tres sencillos: “Homewrecker”, que se encuentra en el puesto 16 en la lista Hot 100 de esta semana, “Potential” y el recién lanzado “My Body Isn’t Ready”.
Aquí están los nueve logros más impresionantes de Sombr antes de cumplir los 21.
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7 de septiembre de 2025: Primera actuación en un espectáculo de premios; primera victoria importante en premios
Sombr hizo su debut en un espectáculo de premios en los Premios MTV Video Music, donde interpretó “Back to Friends” y “12 to 12”. Perdió el premio al mejor artista nuevo ante Alex Warren, pero ganó el mejor alternativo por “Back to Friends”.
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20 de septiembre de 2025: El álbum debut alcanza el top 10 en el Billboard 200
El álbum debut de Sombr, I Barely Know Her, llega al puesto 10 en su tercera semana en el Billboard 200. Sombr fue el único compositor de cada canción del álbum, el cual co-produjo con Tony Berg (excepto por dos pistas que produjo solo).
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6 de octubre de 2025: Taylor Swift elogia a Sombr por primera (pero no última) vez
Taylor Swift llamó a Sombr “increíble” en una entrevista con SiriusXM, un momento que él le dijo a Unterberger fue como “rompiendo la simulación”. Swift luego también le regaló a Sombr un collar de trébol de cuatro hojas. Se sentaron juntos en los premios iHeartRadio Music Awards de 2026 el 26 de marzo, donde él ganó cuatro premios (y ella ganó siete). Swift lo mencionó en la Gala del Salón de la Fama de los Compositores, donde interpretó dos de sus canciones, “Dear John” y “cardigan”: “Muchas de mis discusiones nocturnas con mis amigos sobre el estado de la industria musical involucran que digo en voz muy alta, ‘Sombr es el futuro, y lo hace todo por su cuenta, y no necesita IA. Los niños están bien’”.
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13 de diciembre de 2025: Encabeza la lista de escritores de canciones de rock más populares de Billboard al final del año 2025
Sombr ocupó el primer lugar en la lista de fin de año de Billboard de los escritores de canciones de rock más populares de 2025, un honor que Unterberger calificó como “un honor adecuado para un artista que ha ayudado a devolver el rock al mainstream pop como compositor primero y ante todo”.
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10 de enero de 2026: “Back to Friends” llega al puesto 7 en el Hot 100
Sombr fue el único escritor y único productor de “Back to Friends”, que llegó al puesto 7 en el Hot 100. La canción tiene más de 2 mil millones de streams en Spotify.
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31 de enero de 2026: Actúa en los Grammys donde es nominado al mejor artista nuevo
A los 20 años, Sombr fue el nominado más joven al mejor artista nuevo en cuatro años, desde que The Kid LAROI y Olivia Rodrigo tenían 18 y 19 años, respectivamente, en la ceremonia de 2022.
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28 de febrero de 2026: Actúa en los Brit Awards donde es doble nominado
Sombr fue nominado a dos premios Brit – mejor artista internacional y mejor canción internacional (“Back to Friends”). También interpretó “Undressed” y “Back to Friends” en la transmisión televisiva.
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11 y 18 de abril de 2026: Actúa en Coachella con un invitado especial sorpresa
Actuó en el Festival de Música y Artes de Coachella junto a artistas como Jack White, Addison Rae, Geese, PinkPantheress, The Strokes, David Byrne y Justin Bieber.
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25 de mayo de 2026: Gana tres premios en los Premios American Music Awards
Sombr se llevó tres premios en los AMAs – mejor artista emergente de rock/alternativo, mejor canción de rock/alternativo (“Back to Friends”) y mejor álbum de rock/alternativo.