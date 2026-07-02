Cómo la guerra entre Estados Unidos e Irán puede empujar a los países del Golfo a diversificar las alianzas de seguridad

Cómo la guerra entre Estados Unidos e Irán puede empujar a los...

Los países del Golfo probablemente acelerarán el impulso para diversificar sus alianzas de seguridad después de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, según analistas, ya que la región lidia con el impacto duradero del conflicto.

Mientras Teherán y Washington mantienen conversaciones hacia un acuerdo duradero, las naciones del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) – que fueron atacadas por Irán durante la guerra – están expandiendo sus relaciones en medio de la incertidumbre.

Incluso antes de la guerra, Arabia Saudita firmó un pacto de defensa con Pakistán, una alianza que podría expandirse a otros países de la región.

Durante años, los estados del Golfo han estado comprando sistemas de defensa de algunos países europeos, al tiempo que mantienen relaciones amistosas con Rusia y China – un enfoque que probablemente será afianzado por el conflicto, dicen los expertos.

Anna Jacobs Khalaf, una investigadora no residente en el Instituto de Estados del Golfo Árabe, destacó que la búsqueda de nuevos socios de seguridad no tiene como objetivo reemplazar a Estados Unidos.

“El enfoque para países como Arabia Saudita es el equilibrio de poder regional y hacer retroceder tanto a Irán como a Israel,” dijo Jacobs Khalaf a Al Jazeera.

“Esto no significa reemplazar a Estados Unidos con Pakistán; significa diversificar las alianzas y establecer plataformas como el llamado grupo cuádruple de Arabia Saudita, Turquía, Egipto y Pakistán. También significa desarrollar sus propias capacidades defensivas internas y desarrollar más autonomía regional.”

[Contexto: Los países del Golfo están buscando diversificar sus alianzas de seguridad después de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.] [Verificación de hechos: Los analistas apuntan a una diversificación de las alianzas de seguridad de los países del Golfo después del conflicto con Irán.]