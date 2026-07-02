Jefa de los premios Oscar Teni Melidonian pasa a ser consultora de la AMPAS a medida que la producción de premios se traslada bajo Jennifer Davidson

A medida que la ceremonia de los Oscars se prepara para su traslado a YouTube en 2029, el director de los Oscars, Teni Melidonian, renuncia, informó el CEO de AMPAS, Bill Kramer, a los empleados en un correo electrónico, según fuentes. Melidonian, quien ha sido el principal enlace entre la Academia y Disney/ABC, continuará como consultora durante el próximo año.

Kramer escribió en su correo, “A partir de ahora, Producción de Premios/Eventos Especiales y Relaciones con el Talento pasarán a Jen Davidson y al equipo de Marketing, Comunicaciones y Contenidos. Las Proyecciones para miembros y la Venta de Entradas de los Premios pasarán a Meredith Shea y al equipo de Membresía, Impacto e Industria.

“Estamos profundamente agradecidos por las notables contribuciones de Teni en las últimas dos décadas,” continuó Kramer. “Su dedicación y colaboración han ayudado a dar forma a innumerables iniciativas de la Academia, y su impacto en esta organización se sentirá durante muchos años.”

Los Oscars se transmitirán por última vez en ABC en 2028 antes de mudarse a YouTube, que tiene los derechos exclusivos a nivel mundial hasta 2033.

Melidonian anteriormente se desempeñó como vicepresidenta ejecutiva de estrategia de los Oscars. Comenzó en la Academia en 2005 como publicista y encabezó las comunicaciones y la publicidad antes de liderar el equipo de estrategia de los Oscars. Anteriormente trabajó en Washington, D.C., incluso para la Embajada de la República de Armenia.

The Ankler fue el primero en informar sobre los cambios en la Academia.

Lee el correo electrónico a continuación:

Estimado Equipo de la Academia,

A medida que planeamos el año 100 de la Academia como organización, nuestra 100a ceremonia de los Oscars y nuestra transición a YouTube y un nuevo lugar para los Oscars, es crucial que alineemos nuestros equipos de una manera que apoye tanto nuestras prioridades inmediatas como nuestra visión a largo plazo. La planificación de estos hitos ya está en marcha, y creemos que ahora es el momento adecuado para unir funciones relacionadas más estrechamente para fortalecer la colaboración, la eficiencia y la alineación estratégica.

Como hemos hecho en todos los departamentos en los últimos años, estamos evolucionando aún más nuestra estructura organizativa. A partir de ahora, Producción de Premios/Eventos Especiales y Relaciones con el Talento pasarán a Jen Davidson y al equipo de Marketing, Comunicaciones y Contenidos. Las Proyecciones para miembros y la Venta de Entradas de los Premios pasarán a Meredith Shea y al equipo de Membresía, Impacto e Industria.

Esta estructura alinea los equipos en torno a prioridades, funciones y experiencia compartidas, con Marketing, Comunicaciones y Contenidos continuando supervisando nuestros programas y relaciones de cara al exterior, y Membresía, Impacto e Industria enfocándose en la participación global de miembros e industria. Al unir estas funciones, mejoraremos nuestra capacidad para ofrecer experiencias excepcionales para nuestros miembros, socios de la industria y aficionados al cine de todo el mundo.

Como parte de esta transición, Teni Melidonian dejará su cargo de tiempo completo en la Academia y brindará orientación como consultora durante el próximo año. Estamos profundamente agradecidos por las notables contribuciones de Teni en las últimas dos décadas. Su dedicación y colaboración han ayudado a dar forma a innumerables iniciativas de la Academia, y su impacto en esta organización se sentirá durante muchos años.