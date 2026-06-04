Empleados de Lufthansa heridos en un incidente del tren de morro de un Boeing en el aeropuerto de Frankfurt

Empleados de Lufthansa heridos en un incidente del tren de morro de...

BERLÍN (AP) – La aerolínea alemana Lufthansa informó que varios empleados resultaron heridos el jueves después de que el tren de aterrizaje delantero de un avión Boeing se replegara “inesperadamente”, provocando que la nariz del avión cayera varios metros al suelo y rompiera las compuertas de la bahía del tren de aterrizaje delantero.

El incidente tuvo lugar mientras el Dreamliner 787-9 estaba estacionado en la puerta, con solo miembros de la tripulación y personal en tierra a bordo, antes de que los pasajeros abordaran para un vuelo planificado de Frankfurt a Los Ángeles. El vuelo fue posteriormente cancelado.

“Varios empleados resultaron heridos y actualmente están recibiendo atención médica”, dijo Lufthansa, agregando que ellos y las autoridades pertinentes estaban investigando las circunstancias del incidente.

El avión 787-9 tiene un año de antigüedad, según el sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Boeing dijo el jueves en un comunicado por correo electrónico que está “al tanto del incidente” y “apoyando a nuestro cliente”.

Un video del lugar parecía mostrar las ruedas delanteras del avión de cuerpo ancho deslizándose hacia adelante y la nariz del avión cayendo varios metros, mientras un miembro del personal en tierra que estaba cerca rápidamente retrocedía.

Las puertas de la bahía del tren de aterrizaje delantero se rompieron al impacto.

Un incidente en el aeropuerto de Heathrow en Londres en 2021 también involucró al tren de aterrizaje delantero de un Boeing 787. Según un informe de la Air Accidents Investigation Branch del Reino Unido, un 787-8 estaba siendo sometido a mantenimiento en una puerta cuando su tren de aterrizaje delantero se replegó durante las pruebas, lo que provocó que la nariz de la aeronave cayera sobre el pavimento. Los investigadores descubrieron que un pasador de bloqueo destinado a evitar el replegado había sido insertado en la posición incorrecta, lo que permitió que el tren se plegara a pesar de los mecanismos de seguridad diseñados para mantenerlo extendido.

(Incluye contexto e información clave en español)