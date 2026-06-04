Soaring stocks created 2 million new millionaires around the world last year

Vuelo aéreo de yates atracados en el puerto marítimo de Port Vell en Barcelona, España

Fotografía de Bus & Photography | Moment | Getty Images

Los mercados bursátiles en alza crearon casi 2 millones de nuevos millonarios en todo el mundo el año pasado, con los más ricos viendo el mayor crecimiento, según un nuevo estudio.

La población de millonarios a nivel mundial aumentó un 7.9% a 25.3 millones en 2025, según el Informe Mundial de Riqueza de Capgemini. Su riqueza total aumentó un 8.7% a $98.3 trillones, marcando el crecimiento más rápido en cinco años.

Al mismo tiempo, la brecha de riqueza entre millonarios y los ultrarricos continúa ampliándose. El aumento de la riqueza de los millonarios, definidos por Capgemini como aquellos con $1 millón o más en activos invertibles, excluyendo la vivienda principal, coleccionables y bienes de consumo, fue superado por el crecimiento de los llamados “individuos de patrimonio ultraalto (IPAU)”, o aquellos con $30 millones o más. La población de IPAU creció un 9.4% en 2025, a 250,000, y sus fortunas aumentaron un 9.7%, según el informe.

Los IPAU ahora representan el 1% de la población total de millonarios, pero poseen el 35% de toda la riqueza de los millonarios, según el estudio. Gareth Wilson, líder de la industria bancaria global en Capgemini, dijo que una de las razones por las que los ultrarricos están superando a los millonarios es su acceso a inversiones privadas de mayor rendimiento.

“Tienen acceso a inversiones y oportunidades que ni siquiera se les otorgan a los millonarios de al lado, ya sea inversiones previas a la IPO o mercados privados,” dijo Wilson. “Cuando se observa a esos individuos que tienen activos invertibles a esa escala, probablemente tengan más influencia en términos de acceso a algunos de los fondos de cobertura, acceso a los mercados privados, y probablemente tengan acceso a algún otro tipo de inversiones previas a la IPO que nosotros, simples mortales, probablemente ni siquiera conocemos.”

Geográficamente, Estados Unidos sigue impulsando gran parte del crecimiento global de millonarios. Estados Unidos agregó 730,000 nuevos millonarios en 2025, llevando la población total de millonarios en Estados Unidos a 8.73 millones, según el informe. Sus fortunas aumentaron casi $3 trillones a $31.3 trillones.

Asia también registró un fuerte crecimiento, con su riqueza de millonarios aumentando un 10.5% y la población de millonarios un 9.4%.

Si bien China había sido el principal motor de crecimiento de la riqueza asiática durante años, Corea y Taiwán ahora lideran la creación de riqueza asiática, ya que el mercado bursátil coreano aumentó un 76% el año pasado y las acciones de semiconductores impulsaron los mercados taiwaneses. La población total de millonarios en Asia alcanzó los 8.3 millones en 2025, según el informe.

La población de millonarios de Europa creció un 6.5%, mientras que la de América Latina aumentó un 0.3% y Oriente Medio experimentó una disminución del 1.4%.

En cuanto a sus inversiones, los millonarios del mundo están aumentando sus tenencias de acciones. Mantuvieron un promedio del 25% de sus carteras en acciones en 2025, frente al 22% en 2024, probablemente debido a la subida de los precios de las acciones. Su participación en alternativas disminuyó al 12% desde el 15% y sus tenencias de efectivo también cayeron al 24% desde el 26%. Sus inversiones en renta fija aumentaron del 18% al 20% y sus inversiones inmobiliarias se mantuvieron estables en el 19%.

El aumento de las tenencias de acciones y la disminución de efectivo apuntan a una actitud continuada de “riesgo” entre los inversores millonarios. Con los mercados saliendo de tres años de ganancias de dos dígitos, los inversores temen más perderse un rally alcista que sufrir pérdidas.

“El rendimiento de las acciones está animando el movimiento desde inversiones de menor riesgo a inversiones de mayor riesgo,” dijo Wilson. “Diría que probablemente hemos visto un aumento del apetito por el riesgo, y también hemos visto a los individuos de alto patrimonio seguir el dinero en términos de rendimiento en acciones.”

Si bien el aumento de la riqueza ha creado más oportunidades para los gestores de patrimonio, también está creando nuevos desafíos. Los ricos de hoy en día están dividiendo cada vez más sus fortunas entre múltiples asesores basados en sus especialidades, en lugar de depender de una o dos firmas de confianza. Un cuarto de todos los millonarios ahora utilizan entre cuatro y seis asesores, el doble del número en 2019, según Capgemini. El número de millonarios que utilizan solo un asesor ha caído en más de la mitad, al 19%.

Al mismo tiempo, los inversores adinerados están recurriendo a firmas no tradicionales para recibir asesoramiento. En el extremo inferior del espectro de riqueza, para aquellos con entre $1 millón y $5 millones, los inversores utilizan más roboadvisors, o plataformas automatizadas. En el segmento medio, digamos entre $5 millones y $100 millones, más clientes recurren a asesores de inversiones registrados en lugar de las casas de bolsa tradicionales y los bancos. Y en la cúspide, muchos están creando sus propias oficinas familiares.

Para atender mejor a los clientes en el nuevo panorama competitivo, las firmas necesitan comprender todas las necesidades de sus clientes, en lugar de enfocarse solo en directrices de inversión, dijo Capgemini. Las firmas que proporcionen productos y servicios personalizados adaptados a la vida y necesidades de los clientes capturarán más activos.

Los asesores también deben dedicar más tiempo a construir relaciones de confianza con los clientes, dijo Wilson.

“Hemos visto que el gerente de relaciones puede construir confianza, establecer una conexión muy personalizada, y también orquestar todos los productos y servicios para el cliente de una manera específica,” dijo Wilson. “No solo mantienen esa relación, sino que los clientes los recomendarán. Quieres que tus individuos de alto patrimonio te recomienden a sus amigos en el club campestre, o en el club de golf, o en el club náutico.”