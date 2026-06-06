Fórmula Uno: Clasificación del Gran Premio de Mónaco

Antonio Antonelli se llevó la Pole en el Gran Premio de Mónaco de F1 después de superar a Verstappen

Leclerc chocó contra un muro, quedó fuera y Antonelli se llevó la pole.

Como se esperaba, Albon, Sainz, Hulkenburg, Colapinto, Lindblad y Bortoleto quedaron eliminados.

Adiós para Ocon, Pérez, Bearman, Bottas, Alonso y Stroll, además de Bortoleto después de su accidente.

Antonio Antonelli se lleva la pole con un tiempo de 1:12.051.

En segundo lugar quedó Max Verstappen con 1:12.094 y en tercer lugar Lewis Hamilton con 1:12.279.

Leclerc fue cuarto, seguido por Hadjar, Russell, Piastri, Norris, Gasly y Lawson en el top 10 de la clasificación.