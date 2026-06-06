Israel dice que las operaciones militares en Líbano continuarán a pesar del anuncio de alto el fuego – Región

Israel dice que las operaciones militares en Líbano continuarán a pesar del...

Israel atacó al sur de Líbano el jueves y amenazó con nuevos ataques a Beirut a pesar de un anuncio unas horas antes de que Israel y Líbano habían acordado implementar un alto el fuego condicional.

Los enviados de Israel y Líbano celebraron una cuarta ronda de conversaciones en Washington el miércoles, acordando implementar un alto el fuego condicionado en que el grupo Hezbollah detenga sus ataques.

Sin embargo, el Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo que las operaciones militares continuarían en el sur de Líbano, mientras que Hezbollah, que rechaza las conversaciones directas entre Israel y Líbano, no ha comentado sobre el anuncio.

A pesar del acuerdo en Washington, Katz dijo que las fuerzas israelíes mantienen la “libertad de acción, con respaldo estadounidense, para atacar en Beirut en respuesta a los disparos contra las comunidades y territorio israelíes”.

El ejército “en esta etapa, continuará con sus operaciones de fuego y tierra, permanecerá en la zona de seguridad en Líbano hasta la Línea Amarilla, incluida el área de Beaufort, y sin el regreso de la población”, dijo.

Israel ha establecido una llamada Línea Amarilla dentro del territorio libanés a unos doce kilómetros de su frontera norte desde que un alto el fuego inicial entró en vigor el 17 de abril.

La tregua pretendía detener los combates y se renovó varias veces pero nunca se ha observado, ya que Israel continuó sus ataques.

La Agencia de Noticias Nacional de Líbano reportó ataques a lo largo de carreteras en varios lugares del sur el jueves, con una pareja y su hija heridos en un ataque a su automóvil.

El ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben Gvir, criticó el acuerdo, calificándolo como un “grave error”.

Según una declaración emitida tras la reunión, las dos partes, que no tienen relaciones diplomáticas formales, también acordaron crear “zonas piloto” en las que las fuerzas armadas libanesas “tomarán el control exclusivo del territorio excluyendo a todos los actores no estatales”.

Se programaron más conversaciones entre Líbano e Israel para más adelante este mes.

El alto funcionario de Hezbollah Mahmud Qomati dijo esta semana a la AFP que el grupo “no aceptará un alto el fuego parcial”.

El miércoles, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quería separar las conversaciones sobre el conflicto en Líbano de las relacionadas con la guerra con Irán.

Desde el 2 de marzo, los ataques israelíes han matado a más de 3,500 personas en Líbano y han desplazado a más de un millón de personas. [Contexto: trata sobre un conflicto armado entre Israel y Líbano con controversias sobre un alto al fuego y las condiciones del mismo.]

Fact Check: Mahmud Qomati es un alto funcionario de Hezbollah mencionado en el artículo. [Hecho]