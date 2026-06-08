Nithya Raman adelanta a Spencer Pratt en la carrera por la alcaldía de Los Ángeles.

Nithya Raman adelanta a Spencer Pratt en la carrera por la alcaldía...

Los Angeles City Councilmember Nithya Raman ha superado a Spencer Pratt en la elección primaria para alcalde de Los Ángeles, con un 83% de los votos esperados el domingo por la noche.

Ambos compiten por el segundo lugar en la carrera, ya que la actual alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ya ha avanzado a la segunda vuelta.

En el momento de la publicación, Raman actualmente tiene el 27.1% de los votos y Pratt el 26.7%.

A pesar de la llamativa presencia en redes sociales del estrella de reality TV Spencer Pratt y la significativa tracción en línea que ha logrado su campaña, el ex estrella de “The Hills” ahora está aproximadamente 0.4 puntos porcentuales detrás de Raman.

Pratt, Bass y Raman habían estado en una cerrada carrera de tres vías antes del Día de las Elecciones. En los últimos días, Raman ha ido ganando terreno constantemente sobre la inicial ventaja de Pratt en la noche de las primarias.

[Contexto: Nithya Raman supera a Spencer Pratt en la elección primaria para alcalde de Los Ángeles. Los dos están compitiendo por el segundo lugar en la carrera, donde la alcalde Karen Bass ya avanzó a la segunda vuelta.]

[Verificación de hechos: La información se basa en resultados de votos esperados hasta el 83% el domingo por la noche.]

“Esperamos ganar un concurso contra un oponente que permite campamentos cerca de escuelas y lucha contra contratar a más policías, pero está ausente en salvar empleos en Hollywood y en defenderse cuando ICE invade Los Ángeles”, dijo Alex Stack, portavoz de la campaña de Bass, en un comunicado.

En febrero, Raman anunció una sorpresiva oferta de último minuto para alcalde de Los Ángeles para competir contra Bass, a quien había respaldado anteriormente.

Raman fue elegida por primera vez para el Concejo Municipal en 2020, convirtiéndose en la primera mujer asiáticoamericana y la primera mujer del sur de Asia en servir en el Concejo de la Ciudad. También fue la primera retadora en 17 años en derrotar a un miembro del concejo en funciones.

Debido a que ningún candidato recibió más del 50% de los votos, no hay un ganador absoluto y los dos principales candidatos pasan a una segunda vuelta en noviembre.