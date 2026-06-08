La Flor de Loto Blanco

Vincent Cassel, quien protagonizará la cuarta temporada de “The White Lotus” de HBO, está listo para interpretar a Napoleón Bonaparte en el próximo videojuego en primera persona de tipo Soulslike “Valor Mortis”.

Según la descripción del juego, “Ubicado en una reinterpretación sobrenatural de Europa del siglo XIX, Valor Mortis sitúa a los jugadores como William, un soldado resucitado de la Grande Armée que maneja tanto armas de la era napoleónica como poderes sobrenaturales devastadores”.

El juego está programado para lanzarse el 24 de septiembre para PS5, Xbox Series S y X (el día uno en Xbox Game Pass), y para PC a través de Steam.

En un nuevo avance de “Valor Mortis”, que fue presentado el domingo durante el Xbox Games Showcase, Napoleón de Cassel hace su primera aparición en el juego. Presenta a William y a su Emperador, Napoleón, mientras este último advierte a William sobre sus nuevas habilidades y plantea una pregunta a los jugadores: ¿qué estarías dispuesto a sacrificar por el poder?

El protagonista de títulos como “La Haine (Odio)”, por el cual recibió dos nominaciones al premio César, “Irreversible” y “Mesrine”, el público de habla inglesa conocerá mejor a Cassel por “Westworld” de HBO, así como por “Elizabeth”, “Shrek”, “Ocean’s Twelve” y “Ocean’s Thirteen”, “Eastern Promises”, “Cisne Negro” y “Jason Bourne”.

“Valor Mortis” es desarrollado por el estudio con sede en Cracovia One More Level y publicado por Lyrical Games, una subsidiaria de Lyrical Media.

Lyrical Media, que lanzó su división de juegos en 2025, tiene una próxima lista de películas que incluye “The Death of Robin Hood” de Michael Sarnoski, protagonizada por Hugh Jackman y Jodie Comer, “The Young People” de Osgood Perkins y la película de acción y suspenso de Adam Wingard “Onslaught” con A24.

Mira el avance de “Valor Mortis” a continuación.