Rumores comerciales: pretendientes de Mason Miller, Skubal, Rays, Medias Rojas

Los Rays, que llegaron el sábado con el mejor récord de la Liga Americana con 60-43, son otro club que podría adoptar un enfoque más agresivo como compradores de lo que estamos acostumbrados a ver en ellos, creyendo que un par de incorporaciones importantes podrían ayudarlos a ganar la División Este de la Liga Americana, asegurarse un descanso en la primera ronda y, en última instancia, darles una gran oportunidad de llegar a la Serie Mundial en una Liga Americana débil.