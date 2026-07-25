Rumores comerciales: pretendientes de Mason Miller, Skubal, Rays, Medias Rojas

La fecha límite para cambios se acerca rápidamente: quedan nueve días y contando.
He aquí un vistazo a algunos de los últimos temas que circulan en los rumores, incluidos los principales pretendientes de Mason Miller, equipos vinculados a Tarik Skubal y más.
Si bien fuentes familiarizadas con el pensamiento de los Padres le dijeron a Dennis Lin de The Athletic (se requiere suscripción) que parece probable que Mason Miller permanezca en el club hasta la fecha límite de cambios, algunos equipos rivales no están tan seguros.
Buster Olney de ESPN informó el viernes en una aparición en “Get Up” que escuchó a varios ejecutivos de otros equipos que le dijeron que creen que Miller será canjeado.
Según su información, el experto de MLB Network, Jon Heyman, considera que los Piratas, los Marineros y los Yankees son los tres principales pretendientes de Miller. Heyman informó la noticia el viernes en su última aparición en Bleacher Report.
Los tres clubes pueden construir paquetes centrados en lanzadores abridores jóvenes, listos para la MLB, con varios años de control restantes, algo que podría interesar a los Padres.
Cerveceros han controlado a Miller y Skubal
Los Cerveceros también son un equipo a seguir en el frente de Miller, así como el otro premio principal en el mercado comercial de este año, Tarik Skubal.
Según Adam McCalvy de MLB.com, las fuentes dijeron que los funcionarios de los Cerveceros están preparados para adoptar un enfoque más agresivo en la fecha límite de cambios en comparación con los últimos años. Han hablado con San Diego sobre Miller y con Detroit sobre Skubal.
Rays mirando a Skubal, mejoras ofensivas
Los Rays, que llegaron el sábado con el mejor récord de la Liga Americana con 60-43, son otro club que podría adoptar un enfoque más agresivo como compradores de lo que estamos acostumbrados a ver en ellos, creyendo que un par de incorporaciones importantes podrían ayudarlos a ganar la División Este de la Liga Americana, asegurarse un descanso en la primera ronda y, en última instancia, darles una gran oportunidad de llegar a la Serie Mundial en una Liga Americana débil.
“[Bypassing the Wild Card round is] “Es un gran beneficio”, dijo el viernes el presidente de operaciones de béisbol de los Rays, Erik Neander. “Cuanto más eso esté en juego, más jugadores agresivos considerarás para tu plantilla”. Así es como operamos, así es como lo pensamos, pero necesitamos asegurarnos de que sean adiciones significativas a nuestra plantilla y no algo que simplemente traslade alguna contribución de un área a otra”.
Tampa Bay ha sido vinculado consistentemente con Tarik Skubal este verano, y el experto de MLB Network Joel Sherman (se requiere suscripción al New York Post) llegó incluso a predecir el sábado que el dos veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana terminará con los Rays si es canjeado.
Skubal reforzó sus acciones comerciales, pero también ayudó a las posibilidades de Detroit de llegar a los playoffs, con una joya de 12 ponches contra los Reales el viernes por la noche. Tiene programada una apertura más antes de la fecha límite de cambios.
Abrams y Langeliers en la lista de deseos de los Medias Rojas en la fecha límite de cambios
La histórica racha de 15 victorias consecutivas de los Medias Rojas se rompió el miércoles, pero se recuperaron el viernes al derrotar a los Azulejos en Fenway Park. Boston (53-49) llega el sábado en posesión del segundo comodín de la Liga Americana y tiende a ser un comprador en la fecha límite de cambios.
Trevor Story ha estado limitado a solo 41 juegos debido a una hernia deportiva y ha registrado un OPS de .547 bajo en el campo, por lo que el campocorto es una posición necesaria para Boston. Ni Neto ni Abrams obtienen altas calificaciones por su defensa, pero ambos son amenazas legítimas de velocidad de poder. Neto tiene 19 jonrones y 13 robos esta temporada. Abrams tiene 24 jonrones, 16 robos y ocupa el décimo lugar en las Mayores con un OPS de .905.