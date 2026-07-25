Se incendia garaje en La Plata: la causa sigue bajo investigación – The BayNet

Foto cortesía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Plata.

LA PLATA, MD. — Un garaje independiente sufrió daños estimados en $70,000 durante un incendio el viernes por la noche en la cuadra 10400 de La Plata Road.

El incendio se informó aproximadamente a las 8:45 p. m. del 24 de julio de 2026, después de que los ocupantes de la casa cercana olieran humo y notaran el resplandor de las llamas afuera.

Los bomberos llegaron y encontraron el garaje independiente de 40 por 30 pies completamente involucrado y ya colapsado. Los equipos establecieron una operación defensiva y desplegaron cuatro líneas de mano para contener y extinguir el incendio mientras protegían la casa cercana.

Foto cortesía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Plata.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Plata respondió con asistencia de los departamentos aledaños. Un total de 54 bomberos controlaron el incendio de alarma en aproximadamente 45 minutos.

El fuego se limitó al garaje y no se extendió a la vivienda cercana. Los equipos permanecieron en el lugar durante aproximadamente tres horas realizando operaciones de extinción y revisión.

No se reportaron heridos.

Foto cortesía de la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado.

La Oficina del Jefe de Bomberos del Estado estimó los daños en $50,000 a la estructura y $20,000 a su contenido. No había alarma de humo en el garaje.

Los investigadores determinaron que el incendio se originó dentro del garaje. La causa sigue bajo investigación.

Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con la Oficina de la Región Sur del Jefe de Bomberos del Estado al 410-414-3615.

Foto cortesía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Plata.

Foto cortesía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Plata.

Foto cortesía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Plata.

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