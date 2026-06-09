Irán cita a Shakespeare para criticar la incautación de EE. UU. de...

Irán citó el lunes al legendario dramaturgo inglés William Shakespeare para criticar la afirmación del secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, de que Washington había incautado aproximadamente $1 mil millones en activos de criptomonedas de Teherán en medio de las tensiones en el oeste de Asia.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, citó directamente la obra seminal del Bardo de Avon, Macbeth, para titular un video que compartió en la plataforma de redes sociales X, en el que se ve a Bessent diciendo en el Foro Económico Nacional de Reagan que EE. UU. “confiscó completamente” mil millones de dólares en activos de criptomonedas iraníes.

“Ahora siente su título / Colgar suelto sobre él, como el manto de un gigante / Sobre un ladrón enano”, escribió Baghaei.

Press TV de Irán dijo en un informe que la metáfora se inspira en la caída trágica de “un rey usurpador cuya corona y manto robados ya no le quedan bien”.

La nueva acción de EE. UU. se produce en medio de conversaciones indirectas en curso entre Teherán y Washington, mediadas por Pakistán.

(Nota de Contexto: La disputa sobre la incautación de activos de criptomonedas es parte de las tensiones en curso entre Irán y EE. UU.)

(Verificación de Datos: Es importante verificar la veracidad de las declaraciones de Trump sobre los activos iraníes y su postura sobre el enriquecimiento de uranio en Irán).