El lunes fue “el día más largo del año” en el mundo del golf, ya que poco más de 700 jugadores compitieron por las 43 plazas restantes para la presentación del Abierto de Estados Unidos en diez sedes de competición.

Russell se clasificó en la ronda de clasificación disputada en BallenIsles Country Club en Palm Beach Gardens, Florida.

El joven estadounidense pudo contar con el apoyo de su amigo Charlie Woods, hijo de Tiger, que actuó como caddie del mejor golfista junior del planeta en esta prueba de 36 hoyos en un día.

“Hizo que la atmósfera fuera muy relajada”, dijo Russell. “Es la primera vez que tengo un amigo como cadete. Me gusta mucho: no hablamos mucho de golf, simplemente lo pasamos bien. TIENE”

Russell sonrió cuando se le preguntó si tendría a Woods en Shinnecock Hills y se limitó a decir: “Veremos qué hace”. Por determinar. TIENE”

Giuseppe Puebla, el 2º mejor golfista junior del planeta, también obtuvo su clasificación en el mismo evento.

Russell, que apuesta por la Universidad Estatal de Florida, y Puebla, que apuesta por la Universidad de Florida, ocupan actualmente el primer y segundo lugar, respectivamente, en el ranking Rolex de la American Junior Golf Association.

El dúo junior superó a golfistas del PGA Tour como Christiaan Bezuidenhout, Luke Clanton, Matt Kuchar y Matthieu Pavon, quienes entre ellos suman 35 victorias en torneos profesionales durante sus carreras.

En otro torneo de clasificación en Ohio, Billy Horschel encontró una nota positiva en una temporada por lo demás difícil al ser uno de los cinco jugadores que se clasificaron. Tony Finau se perdió la clasificación por dos golpes y no participará en el Abierto de Estados Unidos por primera vez desde 2017.

Max Homa no formará parte del campo titular en Shinnecock, ya que no logró clasificarse tras una prórroga durante las eliminatorias organizadas en Canadá. Homa, que alguna vez ocupó el quinto lugar en el mundo, ahora está relegado al puesto 117 y está listo para competir en el RBC Canadian Open de esta semana después de terminar empatado en el puesto 22 en el Charles Schwab Challenge. A partir de ahora, sólo una victoria en Canadá le permitirá obtener una invitación a Long Island.

El 126º Abierto de Estados Unidos se llevará a cabo del 18 al 21 de junio de 2026 en el prestigioso Shinnecock Hills Golf Club en Southampton, Nueva York.

Esta será la sexta vez que este histórico club, uno de los cinco miembros fundadores de la USGA, sea sede del torneo Abierto Nacional de Estados Unidos.