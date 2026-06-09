Republicanos de Carolina del Sur intentan extender racha ganadora mientras el Senador Graham busca su quinto mandato.

COLUMBIA, S.C. — Los votantes de Carolina del Sur el martes tienen como objetivo reducir el campo en carreras de alto perfil para gobernador y Senado de EE. UU., con los republicanos buscando mantener una racha ganadora estatal que se remonta décadas.

Los contendientes republicanos han destacado su lealtad al presidente Donald Trump, quien ha mantenido su popularidad en el estado a pesar de cierta indecisión a nivel nacional a medida que continúa la guerra con Irán. El senador Lindsey Graham, uno de los principales aliados de Trump en el Capitolio, obtuvo el respaldo del presidente antes de que su campaña ni siquiera hubiera comenzado.

En la carrera por la gobernación, Trump respaldó a la vicegobernadora Pamela Evette sobre varios oponentes, incluida la representante de EE. UU. Nancy Mace. Las primarias determinarán si el respaldo puede ayudar a Evette a ganar directamente o si habrá una segunda vuelta el 23 de junio.

Los demócratas buscan su primera victoria en una carrera estatal aquí en 20 años, pero sus campañas para gobernador y Senado serán cuesta arriba.

La competencia entre los republicanos por el apoyo de Trump ha parecido más intensa que cualquier otro aspecto de la campaña primaria.

Incluso antes de que Evette recibiera el respaldo del presidente, mostraba con frecuencia fotos y videos de ella misma con Trump en materiales de campaña. Fue respaldada por el gobernador saliente Henry McMaster, un aliado de larga data de Trump cuyo apoyo prefiguraba el del presidente.

Mace también quería el respaldo de Trump, y él respaldó su reelección al Congreso en 2024 a pesar de que ella criticó sus acciones del 6 de enero de 2021, cuando sus seguidores asaltaron el Capitolio de EE. UU.

El representante Ralph Norman, uno de los miembros más conservadores de la Cámara y miembro del Freedom Caucus, apoyó firmemente a Trump en el primer mandato del presidente. Pero en la campaña de 2024, Norman hizo campaña por la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, en lugar de por Trump.

Rom Reddy, un empresario costero que ha rechazado las donaciones de campaña y financió su esfuerzo, ha destacado su falta de experiencia política como un activo, estableciendo comparaciones entre Trump y él mismo.

La otra competencia importante en Carolina del Sur el martes es la carrera al Senado, donde Graham compite por la nominación republicana en busca de un quinto mandato. Un confidente político y compañero de golf habitual del presidente, Graham ha rechazado rutinariamente a los desafiantes de las primarias a lo largo de los años. Algunos de los contendientes de este año, incluido el arquitecto principal de Project 2025, Paul Dans, y el exvicegobernador AndrÉs Bauer, abandonaron hace meses.

Aunque su relación ha tenido altibajos a lo largo de los años, Graham ha permanecido cercano a Trump, quien cumplió el deseo de largo tiempo del senador de un enfrentamiento directo entre Washington y Teherán. Graham elogió la decisión de Trump de atacar sitios nucleares el año pasado y recientemente dijo que habla a menudo con el presidente sobre el conflicto en curso.

Entre los adversarios principales de Graham en las primarias se encuentra el empresario de Greenville Mark Lynch, quien ha dicho que Graham no es lo suficientemente conservador para representar al estado. Autodenominándose un candidato de “América Primero”, Lynch ha hecho campaña como partidario de Trump, pero en las redes sociales, el presidente lo ha llamado un “lunático” y un “desastre para el Partido Republicano”.

Los demócratas no han ganado la gobernación o un escaño en el Senado en Carolina del Sur durante décadas.

McMaster derrotó a su oponente por casi 18 puntos porcentuales en 2022. Graham ganó por 10 puntos en 2020, venciendo a Jaime Harrison después de la carrera más cara en la historia del estado.

Algunos demócratas esperan capitalizar la insatisfacción con Trump este año. En la carrera por la gobernación, el representante estatal Jermaine Johnson, visto como una estrella en ascenso en el partido, se enfrenta a varios oponentes, incluido el recién llegado político Billy Webster, fundador de una empresa de préstamos rápidos que prestó $2 millones a su campaña. También está el abogado Mullins McLeod, quien resistió los llamados de los líderes del partido para cerrar su campaña después de que se publicara un video de su arresto por conducta desordenada en 2025.

En la carrera por el Senado, la médica de Charleston Annie Andrews, que desafió sin éxito a Mace en 2022, está compitiendo por la nominación demócrata contra Brandon Brown, un director de funeraria y ex candidato a la Cámara.

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Meg Kinnard se puede contactar en http://x.com/MegKinnardAP