Neymar anota dos goles en el regreso del Santos tras su eliminación del Mundial – Trending News

Neymar marcó su regreso al fútbol de clubes con estilo al anotar dos goles mientras Santos se defendía para lograr un empate 2-2 contra Chapecoense en la Serie A brasileña. El internacional brasileño hizo su primera aparición desde la eliminación de la Seleção de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y perdió poco tiempo recordando…

Neymar marcó su regreso al fútbol de clubes con estilo al anotar dos goles mientras Santos se defendía para lograr un empate 2-2 contra Chapecoense en la Serie A brasileña.

El internacional brasileño hizo su primera aparición desde la eliminación de la Seleção de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y no perdió tiempo en recordar a los aficionados su calidad con una actuación ganadora, aunque Santos tuvo que conformarse con un punto.

El jugador de 34 años fue el jugador más destacado durante todo el encuentro, amenazando constantemente a la defensa del Chapecoense con su movimiento y creatividad. Realizó nueve tiros, cinco de ellos a puerta y dos de ellos encontraron el fondo de la red.

Neymar también estuvo muy involucrado en el juego preparatorio del Santos, registrando 103 toques y completando 48 de sus 62 pases, incluidos 45 en el campo contrario. Creó dos oportunidades, ganó siete duelos y recibió cuatro faltas durante una actuación influyente y completa.

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El empate le dio al Santos un punto valioso mientras el club continúa su batalla para alejarse de la zona de descenso de la máxima categoría brasileña.

Desde que regresó al Santos, Neymar ha marcado seis goles y registrado dos asistencias en nueve partidos de liga, lo que resalta aún más su importancia para la campaña del club.