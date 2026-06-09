El invicto Shelton está iluminando el voleibol masculino del CIAC con una temporada casi perfecta

Los miembros del equipo de Shelton se alinean durante la acción de voleibol masculino contra Norwalk en Shelton, Connecticut, el viernes 8 de mayo de 2026. De izquierda a derecha están Tiago Morales (6) de Norwalk, Cooper Bacca (16) de Shelton, Tyler Cayer (6), Matthew Reilly (3), Jay Kneen (2), Luke Park (1), Jacob Thelen (29) y Eli Elias (13). Christian Abraham/Hearst Connecticut Medios Acción de voleibol masculino entre Shelton y Norwalk en Shelton, Connecticut, el viernes 8 de mayo de 2026. Christian Abraham/Hearst Connecticut Medios Acción de voleibol masculino entre Shelton y Norwalk en Shelton, Connecticut, el viernes 8 de mayo de 2026. Christian Abraham/Hearst Connecticut Medios Jacob Thelen (29) de Shelton sirve el balón durante la acción de voleibol masculino contra Norwalk en Shelton, Connecticut, el viernes 5 de junio de 2026. Christian Abraham/Hearst Connecticut Medios La entrenadora de Shelton, LeAnne Bianchine, durante la acción de voleibol masculino contra Norwalk en Shelton, Connecticut, el viernes 8 de mayo de 2026. Christian Abraham/Hearst Connecticut Medios Cooper Bacca (16) de Shelton golpea la pelota durante una acción de voleibol masculino contra Norwalk en Shelton, Connecticut, el viernes 5 de junio de 2026. Christian Abraham/Hearst Connecticut Medios Kostantino Tsilfides (9) de Shelton devuelve el balón durante una acción de voleibol masculino contra Norwalk en Shelton, Connecticut, el viernes 5 de junio de 2026. Christian Abraham/Hearst Connecticut Medios Luke Park (1) de Shelton, a la derecha, y su compañero de equipo Eli Elias (13), a la izquierda, desvían un tiro de Daniil Gordienko (4) de Norwalk durante una acción de voleibol masculino en Shelton, Connecticut, el viernes 5 de junio de 2026. Christian Abraham/Hearst Connecticut Medios Jay Kneen (2) de Shelton sirve el balón durante la acción de voleibol masculino contra Norwalk en Shelton, Connecticut, el viernes 5 de junio de 2026. Christian Abraham/Hearst Connecticut Medios Tyler Cayer (6) de Shelton intenta bloquear un remate de Alphonse Benny (2) de Norwalk durante una acción de voleibol masculino en Shelton, Connecticut, el viernes 5 de junio de 2026. Christian Abraham/Hearst Connecticut Medios

SHELTON – ¿No crees que el equipo de voleibol masculino de Shelton está totalmente comprometido?

Investiga esto: hace unos años, los gaélicos que se convertirían en la tan cacareada clase de voleibol de Shelton en 2026 colaboraron y compraron luces portátiles.

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No contentos con un par de horas de práctica después de la escuela, ni pasar el crepúsculo jugando al aire libre después de la práctica, los niños encontraron necesario poder jugar después del anochecer.

Así que juntaron sus fichas, apostaron todo y ahora lo hacen a todas horas.

“Si el lacrosse o alguien tiene el campo (de la escuela), van a jugar a otro lugar”, informa la entrenadora de voleibol de Shelton, LeAnne Bianchine.

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“East Village Park, Nike (sitio)”, explica su entrenador asistente, Ed Hilser.

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“La casa de alguien”, continúa Bianchine sobre la forma en que este equipo opera en sincronía. “Una vez que encuentran un campo abierto en cualquier lugar, tienen sus redes con las cuerdas y las luces y ¡BOOM!”

Los portátiles se guardan en la casa del mayor Luke Park, en el garaje. Todos los chicos conocen el código de seguridad. Entonces, si Luke no está, todavía pueden jugar.

Lucas, sin embargo, suele serlo, al igual que todos los gaélicos. Este es un grupo que no se pierde las comidas en equipo, las salidas de golf o los juegos de pickleball.

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Y ciertamente no victorias en la cancha de voleibol. Mientras el torneo CIAC llega a las semifinales el lunes y martes por la noche, Shelton tiene marca de 21-0. Los campeones de la Conferencia del Sur de Connecticut son el único equipo invicto del estado, a dos victorias de conseguir su primer campeonato estatal desde las carreras consecutivas de Clase L de 2004-2005.

Esos equipos de Shelton también estaban invictos. Este equipo es casi perfecto. Aparte de una victoria por 3-2 sobre el semifinalista de Clase M New Canaan el 8 de mayo, los Gaels de 2026 han arrasado en todos los partidos 3-0. Son 61 juegos de 63 posibles.

“Tenemos una fuerte hermandad”, plantea Park cuando se le pregunta qué motiva a Shelton. “Y creo que lo más importante es que somos una familia fuera del voleibol. No sólo somos cercanos durante la temporada. Después de la práctica, comemos y pasamos el rato. Esta es una verdadera familia, y eso es lo que nos diferencia de otros equipos”.

Muchos equipos se juntan. Muchos equipos parten el pan. El voleibol de Shelton lo ha estado haciendo durante cuatro años.

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Es un grupo con mucha gente mayor. Nueve se graduarán esta semana: el armador Matthew Reilly, el líbero Cooper Bacca y los Guns of Navarone en la red, Eli Elias, Tyler Cayer, Jacob Thelen, Michael Prancuk, Luke Basso, Daniel Hilser y Park.

Llegaron juntos como estudiantes de primer año. También ingresaron con experiencia en voleibol de clubes, algo que no siempre se encuentra en el juego de chicos de secundaria.

Entonces, cuando Ed Hilser comenzó a demostrar la posición adecuada de las manos en una de las primeras prácticas (panqueque-panqueque, salchicha-salchicha), provocó risas indulgentes.

“Eso es gracioso, entrenador. ¿Qué jugadas quiere que hagamos?”

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A partir de entonces, todas las señales apuntaban a un torneo profundo. La temporada 2025 terminó en semifinales contra Conard, 3-2. La temporada 2026 no podía llegar lo suficientemente rápido.

“LeAnne y yo vimos venir esta temporada”, dijo Hilser.

“Estos niños han estado juntos desde que eran pequeños, así que empezaron viendo partidos de voleibol”, dijo Bianchine. “La hermana de Luke Park jugó para mí. Un par de niños más, hermanos aquí y allá, primos, lo que sea, y luego los niños comenzaron a jugar voleibol, y luego ingresaron al club, y luego llegaron a la escuela secundaria y dijeron en el primer año: ‘Entrenador B, vamos a conseguirte todo; vamos a conseguirte todo el hardware'”.

Bianchine tomó un extraño latido y contuvo el aliento.

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“Estos muchachos”, dijo. “Aportan mucha alegría a mi vida”.

Bianchine mide aproximadamente cinco pies de altura, pero proyecta una larga sombra sobre el voleibol de Shelton. Ella estableció el programa para niñas cuando era estudiante en 1987 después de reunir 3.000 firmas en una petición. Ha estado entrenando a los niños desde 2012.

Durante un partido, no puede sentarse ni quedarse quieta. Ella pasea, exhorta, aprieta una pelota tensora de goma.

Su equipo, por el contrario, juega con calma y aplomo. El equipo está respaldado por dos de los mejores del estado en sus posiciones, Bacca como líbero y Reilly como armador.

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Bacca juega en la línea defensiva como alguna vez lo hizo en el jardín central en el béisbol. Tiene un primer paso rápido, manos seguras y no tiene miedo de exponerse. Sus 300 excavaciones lideran el estado, según MaxPreps.

Lo que los números tal vez no transmitan es cuán direccional es Bacca en sus excavaciones. No sólo pone una mano sobre el balón, sino que constantemente lo dirige para que la ofensiva fluya rápidamente.

A partir de ahí, Reilly (551 asistencias) tiene tantas opciones sobre a quién elegir como los gaélicos sobre dónde comer en el concurrido corredor de Bridgeport Avenue que corre paralelo a la Ruta 8.

Cuatro bateadores tienen cifras triples de remates: Thelen (207) en el lado opuesto, Park (138) y Prancuk (102) en el exterior, y Cayer (102) en el medio, donde otro jugador dinámico acecha en Elias (64 remates, 33 bloqueos).

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Estos son números de peatones nacidos de repetidas barridas de 3-0. Ningún jugador de Shelton se encuentra entre los 20 mejores de CT en muertes. El verdadero significado reside en su amplitud.

“Tenemos muchas opciones sólidas en cada posición de la cancha”, dijo Reilly. “Tenemos la última fila, la primera fila, todo, así que creo que me hace lucir mucho mejor”.

Espera. La precisión de Reilly en el escenario aparentemente no se extiende a la autoevaluación.

“Nuestro colocador, Matthew Reilly, es un perro absoluto y puede poner la pelota donde quiera”, dijo Bacca.

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“Matthew sabe dónde poner la pelota, a quién dársela, a quién alimentar, cuándo alimentar”, coincidió Bianchine.

Este cuerno de la abundancia ha abrumado incluso a los oponentes más hambrientos. El viernes, Norwalk, cabeza de serie número 9, llegó a Shelton para disputar los cuartos de final armado con el tipo de estratagemas y coraje que un perdedor necesita para lograr una sorpresa.

Los Bears se mantuvieron firmes en los primeros sets, incluso lideraron en el primero. No importó. Shelton tuvo otra barrida, 25-21, 25-20, 25-12.

“Cuando cierras uno, otro llena el vacío, así que tienes que resolver el problema en el momento”, comentó el entrenador de Norwalk, George Tsaparakis. “Sabíamos que iban a ser difíciles al comenzar la temporada. Los estamos observando: ¿van a perder un juego? ¿van a perder un set?”.

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El No. 5 Stamford es el siguiente turno de Shelton el lunes por la noche en Weston. El No. 2 Glastonbury y el No. 3 Ridgefield están en el otro lado del grupo. Los ganadores se enfrentarán el miércoles en Pomperaug para disputar el campeonato. ¿Se acerca el fin de una sequía de 21 años para los gaélicos?

“Hemos jugado juntos durante años y años; tenemos grandes conexiones dentro y fuera de la cancha”, evaluó Reilly. “Así que creo que vamos a asegurarlo”.

Muy bien Mateo. Sólo recuerda cerrar con llave el garaje de Luke Park.