Está volando por su cuenta – Deschamps elogia al héroe del hat

Didier Deschamps elogió a Michael Olise por “volar por su cuenta” después de que el joven de 24 años anotara su primer hat-trick en su carrera en una victoria por 3-1 sobre Irlanda del Norte.

Deschamps estaba supervisando su último partido en suelo nacional antes de su partida al final de la Copa del Mundo, y recibió una despedida ganadora en el Stade Pierre-Mauroy.

Olise anotó sus dos primeros goles a ambos lados del descanso, y aunque Patrick Kelly descontó para Irlanda del Norte, el francés completó su hat-trick en el minuto 74.

En 2026, Olise ha registrado 31 participaciones en goles (15 goles, 16 asistencias) en 31 partidos para club y país. También es el primer jugador en marcar un triplete para Francia en un amistoso desde Olivier Giroud contra Paraguay en junio de 2017.

Ante Irlanda del Norte, tuvo cinco tiros, una cifra solo superada por los seis de Kylian Mbappé, pero ningún jugador tuvo más tiros a puerta (cuatro).

“Está radiante con su temporada en el Bayern, con nosotros también. Está lleno de confianza; es tan decisivo”, dijo Deschamps.

“También tiene una habilidad notable para hacer esfuerzos. Necesitaremos a un Michael en ese nivel, y a otros también”.

“Felicitaciones para él. Llegó con nosotros después de unos Juegos Olímpicos buenos. Le llevó un poco de tiempo, cuatro o cinco partidos para liberarse, porque no les estoy diciendo nada, es bastante introvertido.

“Pero es muy cautivador. Intentamos acompañarlo a través de las discusiones. Está volando por su cuenta; ha hecho todo para estar en ese nivel”.

Gracias a ganar su 98ª cap para Francia, Mbappé es ahora el 10º jugador con más caps para Les Bleus, superando a Karim Benzema, Laurent Blanc y Bixente Lizarazu.

Sin embargo, falló en marcar en ambos partidos de preparación para la Copa del Mundo, ya que también se quedó sin marcar en la derrota por 2-1 ante Costa de Marfil.

Al preguntar si Francia debería preocuparse por la forma actual de Mbappé, Deschamps dijo: “Te dejo ser el juez.

“Es cierto que tuvo varias situaciones, no tuvo eficacia. Pero me dijo que se lo guarda para los Estados Unidos, y eso me parece bien”.