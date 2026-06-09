Irán, Israel detienen ataques mutuos por ahora



Irán e Israel dijeron el lunes que habían detenido los ataques entre ellos después de un llamado del presidente de EE. UU. Trump para que inmediatamente “paren” de disparar, aunque Teherán dijo que reanudaría los ataques si Israel continuaba golpeando a Hezbollah en Líbano. La ola de ataques en 24 horas fue la confrontación más directa entre Irán e Israel desde un alto el fuego en abril, amenazando con arruinar los esfuerzos de Washington para llegar a un acuerdo con Teherán para poner fin a su guerra de más de tres meses. Los precios del petróleo, que habían subido hasta un 5% después de la ráfaga de ataques, redujeron las ganancias cuando el ejército iraní dijo que su primera ola de ataques a Israel había terminado. El dólar se retiró de su nivel más alto en casi dos meses. Una fuente informó que Israel también había decidido detener sus ataques contra Irán. Irán e Israel dijeron el lunes que habían detenido los ataques entre ellos después de un llamado del presidente de EE. UU. Trump para que inmediatamente “paren” de disparar, aunque Teherán dijo que reanudaría los ataques si Israel continuaba golpeando a Hezbollah en Líbano. La ola de ataques en 24 horas fue la confrontación más directa entre Irán e Israel desde un alto el fuego en abril, amenazando con arruinar los esfuerzos de Washington para llegar a un acuerdo con Teherán para poner fin a su guerra de más de tres meses. Los precios del petróleo, que habían subido hasta un 5% después de la ráfaga de ataques, redujeron las ganancias cuando el ejército iraní dijo que su primera ola de ataques a Israel había terminado. El dólar se retiró de su nivel más alto en casi dos meses. Una fuente informó que Israel también había decidido detener sus ataques contra Irán.

Teherán lanzó misiles hacia el territorio israelí el domingo por la noche, llamándolos represalias por los ataques israelíes a los bastiones de la milicia respaldada por Irán Hezbolá en las afueras de Beirut. Luego, Israel golpeó una planta petroquímica en el suroeste de Irán que dijo se utilizaba para producir misiles balísticos. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) dijo que había contraatacado con un golpe dirigido a una planta israelí similar en la ciudad de Haifa. El ejército iraní dijo que había “proporcionado una respuesta dolorosa” contra Israel por sus ataques a Líbano. “En consecuencia, se declara aquí la suspensión de las operaciones de las fuerzas armadas; sin embargo, se enfatiza que si continúan las agresiones y los actos de maldad, incluido en el sur de Líbano, seguirán acciones mucho más severas y contundentes que antes.” Horas después del anuncio de Irán, sonaron alarmas en el área de Zar’it en el norte de Israel cuando se identificó un proyectil cayendo en un área del sur de Líbano. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo que Israel golpearía nuevamente el bastión de Dahiyeh de Hezbollah en el sur de Beirut si hubiera ataques en el norte de Israel. Un oficial israelí dijo que Trump había hablado con el primer ministro Benjamin Netanyahu el lunes. Anteriormente, un oficial militar israelí dijo que Israel estaba preparado para continuar las operaciones “todo el tiempo que sea necesario”. Los funcionarios iraníes adoptaron un tono igualmente desafiante. Una fuente militar dijo que Teherán estaba listo para un conflicto prolongado y podría reanudar los ataques contra intereses estadounidenses en la región.