Lev Grinberg gana en St Andrews – Golf Planète

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Autor de una semana excepcional en St Andrews Links, Lev Grinberg ganó el prestigioso Trofeo St Andrews Links. Una primicia histórica para un jugador que representa a Francia, que se completa con la gran actuación de Rodolphe Cicala.

El golf francés vivió un domingo memorable en los terrenos sagrados de San Andrés. Al final de cuatro rondas de muy alto nivel, Lev Grinberg se impuso con autoridad durante el Trofeo St Andrews Linksconvirtiéndose en el primer jugador francés en registrar su nombre en este evento amateur, uno de los más reconocidos del calendario internacional.

Desde los dos primeros días, Grinberg tomó el control gracias a dos cartas de 66 en el Nuevo curso (-5) y el Casa antigua (-6). Líder sólido a medio plazo, el residente de Centro Nacional de Rendimiento de Golf Luego no dejó ninguna oportunidad para sus perseguidores. A pesar de las condiciones típicamente escocesas, continuó su impulso el último día con puntuaciones de 67 (-5) y luego 70 (-2) para terminar con -18 en total. Su primer competidor, el holandés Melvin Müllerterminó siete cuerpos detrás.

BientÃ´t Ã The Open ?

Esta victoria también es de particular importancia en la perspectiva de Serie amateur abierta, quien asigna un lugar al siguiente el abierto. Grinberg ha tomado ahora una opción seria en esta carrera antes de las dos reuniones decisivas que se celebrarán El Campeonato aficionado y el Campeonato de Europa individual.

Sin embargo, la actuación francesa no se limitó a esta victoria. Rodolfo Cicala También brilló en los links escoceses, acabando tercero con nueve golpes bajo par. El jugador entrenó en Golf de Biarritz Le Phare en particular firmó la mejor tarjeta de la última ronda en elAntiguo curso con un notable 66 (-6).

Noa Auch Roy y Hugo Le Goff había fallado el corte por un golpe.

La tabla de clasificación

©Trofeo St Andrews Links