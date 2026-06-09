La reina: Emma Raducanu tiene un comienzo ganador en la temporada de hierba

La reina: Emma Raducanu tiene un comienzo ganador en la temporada de...

Raducanu no había mostrado su mejor juego en sus dos últimos partidos después de enfermarse, pero, 16 días después de su eliminación en la primera ronda de Roland Garros, la británica tuvo un nuevo comienzo en la Arena Andy Murray.

La campeona del US Open 2021 mantenía una ventaja sólida de 3-0 antes de que la lluvia detuviera el juego, pero eso no interrumpiría su ritmo.

Capturó el primer set sin respuesta después de solo 20 minutos en la cancha, ganando 25 de los 31 puntos jugados, golpeando 11 ganadores y solo dos errores no forzados.

Raducanu mantuvo ese excelente nivel al comenzar el segundo set con un quiebre de saque, aunque no lo tendría todo a su favor.

Una cuartofinalista en Queen’s el año pasado, Raducanu se vio afectada por los dobles faltas al permitir que Blinkova regresara, con cuatro quiebres de saque consecutivos igualando el set a tres juegos cada uno.

Sin embargo, Raducanu rompió de nuevo, cortesía de una red afortunada, para tener la oportunidad de cerrar el partido con su saque, y lució una gran sonrisa bajo el sol cuando un ganador de revés en la línea en su segundo punto de partido fue recibido con grandes ovaciones.

Escribiendo ‘de vuelta a casa’ con un corazón en el lente de una cámara de televisión antes de salir de la cancha, Raducanu regresará para enfrentar a la rumana Sorana Cirstea o a la australiana Maddison Inglis en la segunda ronda.