Russell Martin: el jefe del Leicester City dice que la historia no debería usarse para juzgarlo a él ni a los Foxes

Lo que no sorprende es el objetivo que se ha fijado Martin de cara a la que será apenas la segunda temporada que Leicester pasará en la tercera división de Inglaterra en los 142 años de historia del club.

“Lo primero y más importante es conseguir un ascenso”, afirmó.

“[And] “Jugar de una manera que todos entiendan y crean, se sientan conectados y enorgullezcan a los fanáticos”.

Qué tipo de bando tendrá para hacer realidad tales ambiciones sigue siendo un trabajo importante en progreso.

Hasta ahora, el verano se ha dedicado a despedir a algunos de los miembros del club con mayores ingresos y perfil del equipo que sufrió sucesivos descensos.

Entre ellos se encuentra el internacional danés Jannik Vestergaard, a quien se le rescindió el contrato de mutuo acuerdo, mientras que el ex mediocampista inglés Harry Winks fue vendido al Cagliari italiano y se generaron £ 20 millones con la transferencia de Abdul Fatawu al Ipswich Town.

Las dificultades de Leicester para cumplir con las reglas de gasto, que llevaron a una penalización de puntos la temporada pasada por infracciones históricas, también han significado que vender algunos de los talentos jóvenes más prometedores de los Foxes, concretamente Jeremy Monga, de 17 años, al Manchester City, ha sido un foco durante la última ventana de transferencia.

Una eliminación de final de temporada, en la que 10 jugadores sin contrato se marcharon, dejó a Leicester sin un delantero senior en sus libros después de que Patson Daka y Jordan Ayew estuvieran entre los que se marcharon.

Conor Chaplin, el exdelantero del Ipswich Town que máximo goleador de los Tractor Boys cuando ascendieron de la Liga Uno hace apenas cuatro temporadas, es uno de los dos únicos jugadores que el club ha fichado desde que descendió.

Martin dijo que el objetivo es aportar más potencia en ataque con una selección de jugadores que “ofrezcan cosas diferentes”.

“Lo ideal sería tener dos o tres delanteros”, afirmó. “No queremos simplemente lo mismo, y lo mismo ocurre con los extremos.

“Cualquier cosa que estemos viendo, sea cual sea el perfil, tiene que ser adecuado para nosotros. Tienen que estar desesperados por venir aquí y jugar, tienen que estar desesperados por ayudarnos a tener éxito”.